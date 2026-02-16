Girona 1 vs. 1 Barcelona EN VIVO y ONLINE vía ESPN por DSports: ¡Gol de Lemar!

El equipo de Flick viene de sufrir un duro traspié en Copa del Rey, donde perdió 4-0 contra Atlético de Madrid en la ida de la semifinal (la vuelta será el 3 de marzo). En el plano liguero, marcha segundo con 58 puntos, a dos unidades de Real Madrid, que tiene un partido más disputado.

El equipo catalán se encuentra urgido de una victoria: suma dos empates y una derrota en los últimos tres partidos y no gana desde hace un mes (2-0 vs. Espanyol). Bajo ese delicado contexto, acumulan 26 puntos y marchan 15° en la tabla de posiciones, a solo dos unidades de caer en la zona de descenso.

Aún sin grandes ocasiones de peligro, el inicio tiene como dominador de la posesión a los de Flick, pero los locales ya consiguieron merodear el área de García en más de una oportunidad.

En el mejor momento del equipo local, Barcelona armó una jugada rápida y dejó solo a Raphinha, quien se metió en el área, enganchó hacia dentro y le erró al arco al momento de intentar definir al primer palo.

Pese a que Barcelona tuvo las más claras, el equipo local apuesta a lo suyo y le llena de centros el área a Joan García, quien intervino bien en varias oportunidades.

Tras una pérdida de Lemar, el brasileño sacó un misil desde fuera del área que se fue apenas por encima del travesaño.

El volante de Barcelona se encontró con un rebote fuera del área, enganchó hasta encontrar un hueco y de repente sacó un zurdazo que estuvo a punto de clavarse en el ángulo izquierdo de Gazzaniga. Los culés llegan, pero concretan poco.

Gil, de gran partido, se escapó por la izquierda y envió un buscapié al punto de penal, pero Vanal no alcanzó a puntearla para definir frente a un arco en soledad. Tan solo bastaba con soplarla para que Girona convirtiera luego de verse sometido por Barcelona durante varios minutos.

El brasileño sacó un disparo cruzado rasante, pero el poste terminó salvando a Gazzaniga, que no había alcanzado a desviar la pelota pese a desparramarse por el césped. Tercera ocasión clara que el atacante de Barcelona no logra concretar.

El '10' remató cruzado, pero el palo le ahogó el grito de gol. Gazzaniga se había quedado parado, jugándose a un disparo al medio del arco.

El correr del reloj empieza a desesperar a Barcelona y su rival ya encontró espacios para salir a la contra en tres ocasiones. Sin embargo, terminó desperdiciando cada una de ellas.

Cubarsí apareció dentro del área y, favorecido por un desvío luego de un cabezazo, rompió el marcador. Los de Flick recuperan la punta de LaLiga.

En una ráfaga de goles, ahora Lemar fue quien festejó. Tras un gran desborde de García, Lemar apareció debajo del arco para empujar un pase al medio y marcar el empate.

Girona y Barcelona protagonizan una nueva edición del derbi catalán, este lunes desde las 17, en Montilivi, por la fecha 24 de LaLiga. El conjunto Culé está obligado a quedarse con la victoria para recuperar el liderato que le arrebató Real Madrid, mientras que los locales aspiran a seguir tomándole distancia a la zona de descenso, de la cual los diferencia solo dos puntos. El partido es transmitido por DSports y DGO.