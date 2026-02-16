Es tendencia:
Fútbol europeo

Girona 1 vs. 1 Barcelona EN VIVO y ONLINE vía ESPN por DSports: ¡Gol de Lemar!

Por la fecha 24 de LaLiga, los dos equipos catalanes se enfrentan en una nueva edición del derbi.

24'ST: Cerca el Girona

Beltrán apareció por el segundo palo y cabeceó a quemarropa, pero García tuvo los reflejos para quedarse con la pelota.

22'ST: Cambio en Girona

Gil, una de las figuras, y Lemar abandonan la cancha en lugar de Roca y Beltrán.

17'ST: Cambios en Barcelona

Raphinha y Martín dejan la cancha en lugar de Rony y Balde.

16'ST: ¡LO EMPATA GIRONA!

En una ráfaga de goles, ahora Lemar fue quien festejó. Tras un gran desborde de García, Lemar apareció debajo del arco para empujar un pase al medio y marcar el empate.

15'ST: ¡GOL DE BARCELONA!

Cubarsí apareció dentro del área y, favorecido por un desvío luego de un cabezazo, rompió el marcador. Los de Flick recuperan la punta de LaLiga.

10'ST: Girona está mejor pero no aprovecha

El correr del reloj empieza a desesperar a Barcelona y su rival ya encontró espacios para salir a la contra en tres ocasiones. Sin embargo, terminó desperdiciando cada una de ellas. 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Girona y Barcelona ya juegan el complemento del derbi catalán, por la fecha 24 de LaLiga.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Tras una primera parte cargada de emociones y peligro, Girona y Barcelona igualan sin goles en el derbi catalán, por la fecha 24 de LaLiga.

¡LAMINE YAMAL FALLÓ EL PENAL!

El '10' remató cruzado, pero el palo le ahogó el grito de gol. Gazzaniga se había quedado parado, jugándose a un disparo al medio del arco.

46'PT: ¡PENAL PARA BARCELONA!

Blind pisó a Olmo dentro del área y el árbitro sancionó la pena máxima.

42'PT: ¡PALO DE RAPHINHA!

El brasileño sacó un disparo cruzado rasante, pero el poste terminó salvando a Gazzaniga, que no había alcanzado a desviar la pelota pese a desparramarse por el césped. Tercera ocasión clara que el atacante de Barcelona no logra concretar. 

41'PT: Amarilla en Barcelona

García fue amonestado luego de cometerle una infracción a Reis sobre el borde del área.

34'PT: ¡INMEJORABLE CHANCE DE GIRONA!

Gil, de gran partido, se escapó por la izquierda y envió un buscapié al punto de penal, pero Vanal no alcanzó a puntearla para definir frente a un arco en soledad. Tan solo bastaba con soplarla para que Girona convirtiera luego de verse sometido por Barcelona durante varios minutos. 

32'PT: Avisó Fermín

El volante de Barcelona se encontró con un rebote fuera del área, enganchó hasta encontrar un hueco y de repente sacó un zurdazo que estuvo a punto de clavarse en el ángulo izquierdo de Gazzaniga. Los culés llegan, pero concretan poco.

28'ST: ¡SE SALVA BARCELONA!

En un espléndido contraataque, Valat quedó mano a mano dentro del área y definió cruzado, pero Joan García achicó bien y puso firme la mano izquierda para desviar el remate.

27'PT: Otra vez probó Raphinha

Tras una pérdida de Lemar, el brasileño sacó un misil desde fuera del área que se fue apenas por encima del travesaño. 

22'PT: ¡CERCA GIRONA!

Vanat aprovechó espacios y abrió el pie desde el borde del área, pero el remate salió al cuerpo de Joan García.

18'PT: Girona no baja los brazos

Pese a que Barcelona tuvo las más claras, el equipo local apuesta a lo suyo y le llena de centros el área a Joan García, quien intervino bien en varias oportunidades.

17'PT: ¡RESPONDE GAZZANIGA!

El arquero argentino le atajó un mano a mano a Lamine Yamal al adivinarle su intento por picársela. 

15'PT: ¡Lo tuvo Raphinha!

En el mejor momento del equipo local, Barcelona armó una jugada rápida y dejó solo a Raphinha, quien se metió en el área, enganchó hacia dentro y le erró al arco al momento de intentar definir al primer palo.

10'PT: Barcelona apuesta a su juego y Girona a la contra

Aún sin grandes ocasiones de peligro, el inicio tiene como dominador de la posesión a los de Flick, pero los locales ya consiguieron merodear el área de García en más de una oportunidad. 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Girona y Barcelona ya se enfrentan por la fecha 24 de LaLiga.

¡Salen los equipos a la cancha!

Girona y Barcelona ya están listos para comenzar el derbi catalán.

Todo listo en el estadio

La casa del Girona ya aguarda por el inicio del derbi catalán.

Así llega Girona

El equipo catalán se encuentra urgido de una victoria: suma dos empates y una derrota en los últimos tres partidos y no gana desde hace un mes (2-0 vs. Espanyol). Bajo ese delicado contexto, acumulan 26 puntos y marchan 15° en la tabla de posiciones, a solo dos unidades de caer en la zona de descenso.

Cómo llega el Barcelona

El equipo de Flick viene de sufrir un duro traspié en Copa del Rey, donde perdió 4-0 contra Atlético de Madrid en la ida de la semifinal (la vuelta será el 3 de marzo). En el plano liguero, marcha segundo con 58 puntos, a dos unidades de Real Madrid, que tiene un partido más disputado.

¡EL ONCE INICIAL DE BARCELONA!

Joan Garcia; Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Raphinha.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN GIRONA!

Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau, Vítor Reis, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil. El Diablito Echeverri aguardará por una oportunidad en el banco de suplentes.

Por Bruno Carbajo

Girona y Barcelona chocan en un nuevo derbi catalán.
© GettyGirona y Barcelona chocan en un nuevo derbi catalán.

Girona y Barcelona protagonizan una nueva edición del derbi catalán, este lunes desde las 17, en Montilivi, por la fecha 24 de LaLiga. El conjunto Culé está obligado a quedarse con la victoria para recuperar el liderato que le arrebató Real Madrid, mientras que los locales aspiran a seguir tomándole distancia a la zona de descenso, de la cual los diferencia solo dos puntos. El partido es transmitido por DSports y DGO.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

