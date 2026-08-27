Oficial: Conmebol comunicó los horarios de los 4tos de final de la Libertadores y la Sudamericana

El ente sudamericano hizo oficial los días y horarios de los cruces de ambas competencias internacionales.

El pasado miércoles por la noche, luego de la definición del último cupo de cuartos de final la Copa Sudamericana con la clasificación de Independiente Santa Fe sobre River, quedaron confirmados los 8 equipos que siguen su curso en el certamen de segundo orden del continente.

El pasado martes también quedaron resueltos los 4tos de final de la Copa Libertadores. Por ende, al conocerse ya todos los clasificados, Conmebol confirmó este jueves los horarios y días en los que se jugarán ambas competiciones. A continuación, todos los detalles.

Los cruces de cuartos de final de la Libertadores 2026

Corinthians vs. Estudiantes de La Plata

Flamengo vs. Independiente del Valle

Liga de Quito vs. Palmeiras

Platense vs. Fluminense

Junto a Boca y Estudiantes, Platense es uno de los tres equipos argentinos que siguen en las copas (Getty)

Los cruces de cuartos de final de la Sudamericana 2026

Boca Juniors vs. San Pablo

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

Atletico Mineiro vs. Santos

Montevideo City Torque vs. Cienciano

Horarios confirmados de los 4tos de final de la Libertadores

Platense vs. Fluminense – Ida 8/9 a las 19:00 en Río de Janeiro | Vuelta 15/9 a las 19:00 en Vicente López.

– Ida 8/9 a las 19:00 en Río de Janeiro | Vuelta 15/9 a las 19:00 en Vicente López. Liga de Quito vs. Palmeiras – Ida 9/9 a las 19:00 en San Pablo | Vuelta 16/9 a las 19:00 en Quito.

– Ida 9/9 a las 19:00 en San Pablo | Vuelta 16/9 a las 19:00 en Quito. Corinthians vs. Estudiantes de La Plata – Ida 9/9 a las 21:30 en La Plata | Vuelta 16/9 a las 21:30 en San Pablo.

– Ida 9/9 a las 21:30 en La Plata | Vuelta 16/9 a las 21:30 en San Pablo. Flamengo vs. Independiente del Valle – Ida 10/9 a las 21:30 en Quito | Vuelta 17/9 a las 21:30 en Río de Janeiro.

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*Horarios correspondientes a Argentina

🏆🤩 ¡Así se jugarán los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/wyycIBiG3V — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 27, 2026

Horarios confirmados de los 4tos de final de la Sudamericana

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe – Ida 8/9 a las 19:00 en Bogotá | Vuelta 15/9 a las 19:00 en Río de Janeiro.

– Ida 8/9 a las 19:00 en Bogotá | Vuelta 15/9 a las 19:00 en Río de Janeiro. Boca Juniors vs. San Pablo – Ida 8/9 a las 21:30 en Buenos Aires | Vuelta 15/9 a las 21:30 en San Pablo.

– Ida 8/9 a las 21:30 en Buenos Aires | Vuelta 15/9 a las 21:30 en San Pablo. Atletico Mineiro vs. Santos – Ida 9/9 a las 21:30 en Santos | Vuelta 16/9 a las 21:30 en Belo Horizonte.

– Ida 9/9 a las 21:30 en Santos | Vuelta 16/9 a las 21:30 en Belo Horizonte. Montevideo City Torque vs. Cienciano – Ida 10/9 a las 21:30 en Cusco | Vuelta 17/9 a las 21:30 en Montevideo.

*Horarios correspondientes a Argentina

https://twitter.com/Sudamericana/status/2093049415342707158