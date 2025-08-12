Qué canal pasa Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana 2025

Por el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Palogrande, Huracán visita a Once Caldas de Colombia con el objetivo de lograr un resultado positivo de cara a la revancha que se jugará en Parque Patricios.

El elenco comandado por Frank Darío Kudelka llegó a esta instancia luego de ganar su grupo con 14 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates, por lo que tendrá la posibilidad de definir la llave en condición de local, ya que fue el segundo mejor primero del certamen.

Once Caldas, por su parte, fue segundo del Grupo F con 12 unidades gracias a cuatro victorias y dos derrotas. Como consecuencia de esto, tuvo que jugar el playoff contra San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, a quien lo goleó en el resultado global por 7 a 0 (3 a 0 la ida y 4 a 0 la vuelta).

Qué canal pasa Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana

El encuentro entre el elenco colombiano y el club de Parque Patricios, programado para este martes 12 de agosto a las 19.00 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de los canales 610 y 1610 de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma de DGO vía streaming.

Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana: formaciones y minuto a minuto