El fútbol de Sudamérica, sobre todo el de Brasil, está revolucionado con el regreso de Neymar a Santos. En su regreso a primera división, el club paulista espera pisar fuerte con el ex-Barcelona a la cabeza y otras caras nuevas. Tal es así que negocia por una figura del fútbol argentino.

Tras haber presentado al 10, se conoció que el Peixe le hizo una oferta formal a Racing para intentar comprar a Juan Ignacio Nardoni. La misma fue de 8 millones de dólares por un porcentaje del pase, de acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo.

La propuesta fue rápidamente descartada por el club argentino, no solo porque se trata de una pieza clave para Gustavo Costas, sino porque lo ofrecido está lejos de lo que pretende para venderlo. La cláusula de rescisión del mediocampista es de 22 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el mercado en Brasil cierra el 28 de febrero, Santos podría hacer una nueva oferta que se acerque más a lo que pide la Academia. Cabe recordar que, pese a que el libro de pases ya está cerrado en Argentina, los clubes tendrán hasta el 12 de marzo para reforzarse si venden al exterior.

Los números de Nardoni en Racing

Este jueves, Juan Nardoni llegó a los 86 partidos oficiales disputados con la camiseta de Racing, club al que arribó a inicios de 2023 procedente de Unión de Santa Fe. Además de dar gran equilibrio a la mitad de la cancha, el jugador lleva aportados cuatro goles y sieta asistencias.

Qué dijo Neymar tras su regreso a Santos

El crack brasileño fue presentado en un estadio repleto y expresó: “Cuando era niño, entraba en Vila Belmiro con esta pancarta aquí. No pude evitar volver así. Estoy muy feliz, muy contento. Vivimos muchos momentos hermosos aquí, y estoy seguro de que aún nos queda mucho por vivir. Si depende de mí, del amor y cariño que le tengo a este club, no faltará fuerza, determinación, fe y obviamente mucha valentía“.

“Confieso que a principios de enero no me imaginaba volver a Santos ni dejar Al-Hilal. Allí estaba feliz, lleno de ganas de jugar. Sucedieron cosas y tuve que tomar una decisión”, expresó en conferencia de prensa y continuó: “Físicamente estoy mucho mejor. Aún no estoy al 100%. Necesito minutos, partidos y no sólo entrenar para poder estar bien físicamente. Lo ganaré con el tiempo”.

