A 38 días del Mundial, una figura de la Selección de Brasil pidió por la convocatoria de Neymar

A falta de 38 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, tiene una duda que resolver: la presencia de Neymar dentro de la lista de los 26 convocados que disputarán el certamen.

En la previa de la entrega final de esta convocatoria, Casemiro, una de las figuras de la Verdeamarela, habló en una entrevista con ESPN Brasil, en donde se refirió a esta situación y públicamente pidió que el capitán de Santos forme parte de la lista de Ancelotti.

“Neymar nunca tuvo ese tipo de problema. Incluso tiene la edad y la experiencia para ser uno de los capitanes de la selección nacional. Y nunca le importó eso en la selección. Siempre quiso (y dijo): ‘Denme el balón, divirtámonos y juguemos al fútbol’. Y, hombre, ese soy yo. Quiero divertirme en el campo, quiero disfrutar en el campo”, inició.

“Y Neymar siempre lo ha demostrado. Neymar nunca tuvo ese rol de querer ser duro. Neymar siempre ha sido un jugador que quería divertirse en el campo. Y creo que si le hablas, en mi opinión, sobre su deseo de jugar un Mundial, y le propones, si Ancelotti le propone eso (estar en el banquillo), creo que querrá ir a la selección nacional, porque quiere (jugar el Mundial). Luego llega allí y lo demuestra en el campo y lo demuestra en los entrenamientos”, sumó.

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Siguiendo por la misma línea, le puso presión a Ancelotti: “Creo que deberían tener una conversación y hablar: ‘mira, no vas a jugar tantos partidos, pero en cierto partido vas a ser crucial durante esos 20 o 30 minutos. O vas a jugar ese partido’. Creo que es solo una conversación. Así que, repito, no es lo que Ancelotti pensará. Así que creo que esa ‘bomba’ es de Ancelotti”.

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Además, agregó con elogios para el entrenador: “No hay mejor entrenador en el mundo, con más experiencia en el mundo que Carlo, para manejar una situación así. Así que estoy seguro de que la decisión que tome siempre será en el mejor interés del grupo”.

Para cerrar, soltó: “Es molesto porque todo el mundo habla de ello, todo el mundo pregunta y todo el mundo responde, pero es realmente molesto. Sobre todo yo (respondiendo al respecto). Honestamente, soy amigo de Neymar. Soy un tipo que ha jugado con Neymar desde que tenía 12 años, ¿sabes? Así que es como, ¿Neymar va o no va? Y todo el mundo está estancado en eso, ¿verdad? Pero mira, hombre, creo que está muy claro, sobre todo en mi opinión, está muy claro. Neymar no tiene que demostrarle nada a nadie”.

El estado físico de Neymar

Otro de los temas que tocó el mediocampista que se irá de Manchester United es el estado físico de Neymar, debido a que el futbolista de Santos sufrió distintas lesiones físicas que lo marginaron de las canchas en los últimos meses y no le permitió tener continuidad.

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“Ancelotti y todos los demás lo dejaron muy claro: es un problema físico, el aspecto físico. Si podrá acercarse lo máximo posible a su condición física anterior, porque el talento… ni siquiera hace falta hablar de lo gran jugador que es, de lo gran jugador que fue, y del talento que tiene con el balón en los pies. Creo que el gran problema aquí es el aspecto físico. Entiendo que el cuerpo técnico está analizando esto, y Ancelotti siempre lo ha dejado muy claro en las entrevistas”, disparó.

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