Revelan qué le dijo Robinho Jr a Neymar previo a la agresión en la práctica de Santos

En la práctica del pasado domingo los dos delanteros se cruzaron y la situación pasó a mayores.

Continúa la polémica en Brasil con el encontronazo en el entrenamiento de Santos que tuvo como protagonistas a Neymar y Robinho Jr, y que terminó con una denuncia por parte del hijo del ex futbolista de Real Madrid, que hasta amenazó con rescindir su contrato en los próximos días.

En las últimas horas, medios brasileños dieron detalles de cómo surgió el conflicto en la práctica del pasado domingo. En principio, los dos jugadores habrían discutido y la situación se acaloró más cuando en un ejercicio de gambeta uno contra uno Robinho Jr eludió con facilidad a Ney pero erró el gol.

Ante este fallo, el capitán del Peixe le dijo “por eso no tienes goles en el primer equipo” y el juvenil no se habría quedado atrás, ya que le respondió “al menos no me quedé en el suelo”, ya que Neymar se cayó en el afán de querer defenderlo en el ejercicio mano a mano.

Después de esto, el experimentado delantero de Santos se sintió ofendido por la respuesta, por lo que se levantó y le pegó una cachetada en la cara a Robinho Jr, que se habría caído al piso y sus ojos se llenaron de lágrimas, por lo que directamente se fue rumbo al vestuario.

Luego de esto, Neymar también se acercó a los vestidores para entablar una conversación con el juvenil y pedirle disculpas, que fueron aceptadas por el jugador, pero no por la representación del juvenil, que inició acciones legales contra el club y pidió la apertura de una investigación.

Este accionar por parte de Robinho Jr, según informan los medios brasileños, no cayó bien en el vestuario de Santos debido a que consideraron que lo que ocurre en un entrenamiento debe terminar allí y además consideran que el juvenil es “mimado” por parte de la dirigencia.

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Así las cosas, mientras que se abre la investigación en la dirigencia de Santos, el entrenador del Peixe, Cuca, decidió convocar a los dos jugadores para viajar a Paraguay a enfrentar a Recoleta por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

El comunicado de Santos por la situación

Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé.

El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación.

Datos claves

Neymar golpeó con una cachetada a Robinho Jr durante un entrenamiento del equipo brasileño.

golpeó con una cachetada a durante un entrenamiento del equipo brasileño. El representante de Robinho Jr inició acciones legales y una investigación contra el club Santos .

inició acciones legales y una investigación contra el club . El entrenador Cuca convocó a ambos futbolistas para enfrentar a Recoleta en Paraguay por Sudamericana.