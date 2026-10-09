Un ex San Lorenzo sufrió un grave accidente mientras manejaba: se le cayó un árbol encima

Nicolás Hernández no logró dejar su huella en el fútbol argentino. El defensor colombiano tuvo breves pasos por San Lorenzo y Banfield antes de regresar a su país para vestir la camiseta de América de Cali, elenco en el que se desempeña desde mediados de 2025. El pasado jueves, el futbolista conducía por la ciudad de Cali cuando fue víctima de un grave accidente.

Las condiciones climáticas no eran las mejores, Hernández manejaba su vehículo por Cali cuando de repente un árbol de gran tamaño cayó sobre él. Afortunadamente, el marcador central no sufrió heridas de gravedad, aunque sí algunos traumatismos lógicos luego de semejante accidente.

🚨🔴 ¡SE SALVÓ DE MILAGRO!



Así quedó el vehículo de Nicolás Hernández, jugador de #América, tras sufrir un accidente mientras conducía, luego de que un árbol cayera sobre su carro 🚘 .



El futbolista presenta algunos traumatismos y le realizarán exámenes médicos para evaluar su… pic.twitter.com/rndexYi4k1 — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 9, 2026

El comunicado de América de Cali

A través de su sitio oficial, América de Cali compartió con el público general: “América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”.

“El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El Club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación”, completó el conjunto colombiano en un escueto comunicado de prensa.

Nicolás Hernández. (Foto: @nicolashernandez)

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La carrera de Nicolás Hernández

Atlético Nacional (Colombia)

Real Santander (Colombia)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Athletico Paranaense (Brasil)

Inter de Porto Alegre (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Banfield (Argentina)

América de Cali (Colombia)

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