Rodrigo De Paul volvió a ser viral en las redes sociales durante esta semana. Primero, por su decisión de platinarse el pelo. "Un cambio a veces está bueno. Después de algunas situaciones que pasé, quise meter un poco de color a mi vida", explicó.

Pero, además, el volante de la Selección Argentina hizo explotar las redes este viernes, cuando reaccionó para cuidar a Lionel Messi tras el amistoso del combinado nacional frente a Honduras. Ni bien lo tomaron del brazo, De Paul actuó y frenó la situación.

La relación entre De Paul y Messi es viral en Internet y se intensificó también con las declaraciones que dio Rodrigo en ESPN, donde nombró a Leo con un nuevo apodo. "Apenas empezó me di cuenta que le estaban haciendo marca personal. Le dije: 'Pequeño, hoy...', jaja. Me pareció raro, en un amistoso... Cada técnico prepara el partido a su manera. No debe ser fácil cuando está el '10' en frente. Pero otra vez demostró que no hay receta para pararlo. Hizo dos y podría haber hecho otro más", dijo en referencia a la marca que recibió el capitán de parte de Honduras.

En la semana, en una charla con TyC Sports, el mediocampista ya se había referido a Messi como "El Pequeño". "Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser el Pequeño, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco", dijo en ese entonces. ¿Nace un nuevo apodo?