Como todos saben, una vez finalizada la ceremonia de los premios The Best, la FIFA publica una lista donde se muestran las votaciones de todos los jugadores, entrenadores y periodistas. De ahí siempre surgen lindas curiosidades -y a veces polémicas- sobre las elecciones de cada uno de los protagonistas.

Está claro que Lionel Messi fue el gran elegido por la mayoría, con un grupo mínimo de personas que no lo pusieron en su top 3. En España, más precisamente en Madrid, enfurecieron por la elección de David Alaba, quien representó a Austria por ser su capitán.

Resulta que el defensor del Real Madrid puso a Lionel Messi por encima de Karim Benzema (tercero quedó Mbappé). Los simpatizantes del Merengue le dieron con todo al jugador en las redes sociales, quien salió a defenderse pocas horas después.

A través de una historia de Instagram, el ex-Bayern Múnich se justificó: "A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas".