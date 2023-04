Faltan poco más de 2 meses para la finalización del vínculo de Lionel Messi con el Paris Saint Germain, y luego de que no llegaran a un primer acuerdo, todo indica que el futuro del capitán argentino será lejos del equipo fránces, por lo que algunos equipos han puesto atención a esta situación, para intentar contratarlo.

Si bien tuvo una multimillonaria oferta para ser jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, equipo dirigido por Ramón Díaz, la idea de Lionel es permanecer en Europa por lo menos hasta fines de la temporada 2023/24, para llegar de la mejor manera a la Copa América 2024, por lo que esta propuesta quedó descartada.

Otra de las posibilidades, es la de volver al Barcelona, club en el que los hinchas lo ovacionaron durante el clásico con el Real Madrid al minuto 10, pidiendo su vuelta. Además, en las últimas horas, hicieron un mural suyo en las calles de la ciudad, con el objetivo de tentarlo a que vuelva a mitad de este año.

Yaya Touré, mediocampista multicampeón con el Barcelona y compañero de Messi desde el 2008 al 2011, habló con el medio español Marca, en donde se refirió a la posibilidad de que vuelva al Blaugrana: "Si lo hace me sorprendería, pero bueno. En el fútbol no se sabe qué puede pasar. Es impresionante todo lo que ha hecho Messi durante su carrera. Lo ha hecho todo, incluido ganar el último Mundial. No sé si va a seguir en París o volverá, por lo que veo en la prensa", comenzó.

Y añadió: "Vamos a ver lo que pasa. Al Barsa le vendría bien. Sólo veo a Messi acabando su carrera en Barcelona. Pero no sé qué va a pasar con él porque aún tiene contrato, ya veremos qué pasa la temporada que viene".