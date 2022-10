Con el Mundial a la vuelta de la esquina y la ilusión puesta en levantar la Copa del Mundo, Lionel Messi no deja de lado su carrera como profesional. Por ello, mientras pelea la Champions con el PSG y sueña con la Scaloneta, el 10 de la Argentina ya habría definido pegar la vuelta al Barcelona.

Según confirmó Verónica Brunati, periodista internacional y amiga íntima de La Pulga, el rosarino tiene pensado regresar al club de sus amores el 1 de julio de 2023. En España ya preparan una fiesta para recibir a uno de los mejores de todos los tiempos y en Francia se prenden todas las alarmas.

Tras irse por la puerta de atrás por un mal manejo de la Comisión Directiva, Lionel Messi volverá al club donde es amo y señor. Máximo goleador histórico. Ídolo absoluto. Post Mundial, y ojalá que con la del Mundo bajo el brazo, el 10 volverá a su casa y los Culés ya lo celebran por las calles.

17 temporadas, 63.507 minutos en la cancha, 672 goles, 305 asistencias y 35 títulos oficiales con la camiseta del Barcelona. 4 UEFA Champions League, 10 campeonatos en La Liga, 3 mundiales de clubes y 8 Supercopas de España. Una leyenda del fútbol español y mundial. Un crack de regreso en casa.

Messi volverá a casa: "Tengo claro que quiero retirarme en Barcelona"

Aunque fue en una entrevista previa a su salida del club, Lionel Messi ya había puesto sobre la mesa sus intenciones en la nota con RAC 1. "Tengo claro que quiero retirarme en Barcelona", dijo y con Xavi como DT el panorama se hace aún más sencillo. Además, en aquella recordada entrevista el 10 hasta contó sus motivos.

"Por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí y por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa porque me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado", explicó y su vuelta post Qatar 2022 volvería a poner todo en su lugar.

Pasó mucha agua bajo el puente. La despedida del club de sus amores entre lágrimas, su llegada como el Rey de París, el "fracaso" en la Champions y ¡hasta algún atrevido que se animó a silbarlo! Pero en su cabeza nunca cambió su amor por la Argentina y su deseo por volver al Barcelona. Ahora, la cabeza y el corazón del 10 están puestos en la Copa del Mundo. Luego se verá...