Dónde queda Benín, el rival de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

Todo lo que hay que saber sobre el país africano, elegido para un partido inolvidable en el que Messi le dice adiós a La Albiceleste.

Benín será recordado para siempre como el país elegido para que Lionel Messi lleve a cabo su despedida de la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre de 2026, el combinado africano choca con La Albiceleste en el Estadio Monumental de Núñez, en el último compromiso oficial del inagotable astro de 39 años con la camiseta más hermosa del mundo.

Luego de los partidos contra Bolivia y Burkina Faso, el seleccionado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni disputa su último amistoso de la presente fecha FIFA. En la cancha de River Plate, el reciente subcampeón mundial mide fuerzas con Benín, un contrincante que, para la gran mayoría del público, es sumamente desconocido.

Todo lo que hay que saber sobre Benín

Capital: Porto Novo

Población: 13.352.864 habitantes

Idioma oficial: francés

Presidente: Romuald Wadagni

Superficie: 112.622 kilómetros cuadrados

Moneda: Franco CFA de África Occidental

¿Dónde queda Benín?

La República de Benín es un país ubicado en el oeste de África. Limita con Togo al oeste, con Nigeria al este, con Burkina Faso y Níger al norte y con el océano Atlántico al sur. Cubre aproximadamente un área de 112.622 kilómetros cuadrados, siendo una nación tropical y subsahariana. La mayoría de la población vive en el golfo de Benín.

Una postal de Benín con su población nativa. (Foto: Getty)

La Selección de Benín

Ranking FIFA: 90.º

Técnico: Gernot Rohr (Alemania)

Apodo: Los Guepardos

Capitán: Khaled Adénon

Más goles: Stéphane Sessegnon (24)

Más partidos: Stéphane Sessegnon (89)

Estadio: Estadio de l’Amitié

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Participaciones en Mundiales

Nunca jugó

Participaciones en Copa Africana de Naciones

Túnez 2004: Fase de Grupos

Ghana 2008: Fase de Grupos

Angola 2010: Fase de Grupos

Egipto 2019: Cuartos de Final

Marruecos 2025: Octavos de Final

DATOS CLAVE

Lionel Messi: juega su último partido oficial con Argentina ante Benín en 2026.

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Oeste de África: es la ubicación de Benín, limitando con Togo, Nigeria y Níger.