Mientras las miradas estaban puestas en el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, el Allegiant Stadium de Las Vegas fue sede de un encuentro inesperado: Mike Tyson, la leyenda del boxeo, se reunió en la tribuna con MrBeast, el youtuber con la mayor cantidad de suscriptores en el mundo, y entre ambos lograron protagonizar un momento que no tardó en viralizarse.

A la espera de la pelea estelar, el creador de contenido estadounidense tuvo la idea de aceptar un riesgoso desafío: recibir un gancho directo de Tyson, quien a sus 59 años se mostró dispuesto y accedió a calzarse un guante en su mano izquierda. Acto seguido, MrBeast filmó la situación para posteriormente compartirla con sus seguidores. Aunque el costo posiblemente haya sido doloroso.

“Voy a recibir un golpe de Mike Tyson. Cuando quieras“, expresó MrBeast, para que, instantáneamente, el ex peso pesado lance un golpe en la zona del abdomen que obligó al influencer a tomarse el lugar afectado y dejarse caer en el piso, con visibles gestos de dolor mientras intentaba asimilar el golpe con la mayor naturalidad posible. En simultáneo, Mike no logró contener la risa.

En cuestión de horas, el video superó las 20 millones de visualizaciones y, como era de esperarse, las imágenes provocaron una catarata de comentarios en redes sociales.

“Sentirá el dolor durante toda la semana”, fue una de las reacciones más repetidas entre los usuarios, a la vez que otros apelaron al humor y crearon memes sobre el video. Igualmente, también estuvieron aquellos que pusieron en duda la veracidad del golpe. “Sobreactuado” y “le llega a pegar con ganas y todavía esta ahogado“, escribieron para, así, fomentar un debate que se extendió más allá de la posterior victoria de Crawford sobre Canelo.

Lo que dejó la velada de Crawford y Canelo

Dejando el momento viral de lado, el boxeador oriundo de Nebraska terminó siendo el hombre de la noche al vencer a Canelo por decisión unánime y quedarse con los cinturones de peso Supermediano del Consejo, la Federación, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo. Crawford fue superior de principio a fin y le quitó la corona el mexicano, quien de todas formas se hizo con una suculenta suma de dinero.

Fue una bolsa enorme para ambos boxeadores. Canelo Álvarez obtuvo nada más y nada menos que 100 millones de dólares por subirse al ring, mientras que Crawford se quedó con 10, además de la victoria y los cuatro cinturones. En la antesala de la pelea, Terence había manifestado: “Me llevaré 10 millones por la pelea, pero lo hago por la oportunidad. Por el legado. El legado vale más que el dinero. Voy por esos tres campeonatos indiscutidos y luego puede que vuelva a las 154 libras para hacerlo una vez más”. Objetivo cumplido.

