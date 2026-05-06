Chino Maidana habló de la posibilidad de volver al boxeo, como Tyson, Mayweather y Pacquiao: “Me tienen que pagar muy bien”

El argentino fue invitado de honor a la última gran cartelera que se celebró en Las Vegas, con David Benavídez y Zurdo Ramírez como protagonistas.

A Marcos Maidana pareció no costarle demasiado tomar la decisión de colgar los guantes después de sus dos combates históricos ante Floyd Mayweather en Las Vegas que le reportaron ganancias superiores a las que había acumulado en sus 38 combates anteriores como profesional. Buscó la trilogía con Money y cuando entendió que sería imposible puso fin a su carrera.

Desde la última vez que se subió al ring del MGM Grand Garden Arena, en septiembre de 2014, los fanáticos se mantuvieron ilusionados durante varios años con el regreso del Chino, quien disparó su fama mundial cuando dejó sin invicto a Adrien Broner en 2013; pero que ya era una figura en el ambiente del boxeo por la histórica victoria ante Víctor Ortíz en la que fue nombrada “Pelea del Año” en 2009 por la popular Revista The Ring; además de otros triunfos resonantes ante rivales como Erik Morales, Jesus Soto Karass y Josesito Lopez.

Lejos de mantener encendido el deseo de dar y recibir golpes, Maidana se dedicó a la promoción de peleas y fue muy importante para la llegada a los Estados Unidos de uno de los últimos grandes campeones mundiales que tuvo el boxeo argentino: Fernando Puma Martínez. Tanto respeto hay en Las Vegas por El Chino que el pasado sábado fue invitado de honor a la pelea entre David Benavídez y Zurdo Ramírez, en la que compartió sala VIP con una leyenda como Mike Tyson.

El propio Tyson, al igual que otras súper estrellas como Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, han salido más de una vez del retiro para realizar combates, algunos profesionales y otros de exhibición, en los últimos años. De hecho, los fanáticos están expectantes con un nuevo cara a cara entre Money y el Pac Man Filipino que tendría lugar el 19 de septiembre, también en Las Vegas.

Consultado en Estados Unidos por Izquierdazo sobre si tenía intenciones similares, Maidana respondió: “Me parece bien que ellos hagan lo que quieran, que se diviertan. Si tengo que subir al ring, a hacer una exhibición o algo, me tienen que pagar muy bien. Si no, me quedó como estoy”.

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Respaldo al boxeo de celebridades

A diferencia de muchas otras personalidades del mundo del boxeo, Chino Maidana respaldó los eventos de celebridades y hasta dijo que con su promotora estará involucrado en uno que se realizará próximamente en Chile. “Está bueno porque a los influencers los sigue mucha gente, muchos chicos y está bueno para que motive. La juventud también así se mete en el boxeo. Hay muchos chicos que empiezan por eso”, señaló.

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