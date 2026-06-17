Al DT de Argelia le preguntaron si Lionel Messi debió ser expulsado, pero terminó rendido a sus pies: “La clase es atemporal”

El entrenador del seleccionado argelino destacó el trabajo que los futbolistas argentinos hacen para su capitán, respecto a quien no escatimó elogios incluso cuando entendió que pudo haber sido expulsado.

La pregunta que recibió a Vladimir Petkovic en conferencia de prensa fue si Lionel Messi, el verdugo de la Selección de Argelia en su estreno en el Mundial 2026, merecía haber expulsado por una infracción cometida en el primer tiempo sobre Aïssa Mandi que el VAR ni siquiera parecería haberse tomado el trabajo de revisar o al menos no llamó al árbitro para que lo hiciera. En esa sala, no solo la prensa argelina parecía tener intenciones de desviar el foco de los acontecimientos.

Pero si bien el entrenador dejó claro que la jugada merecía al menos una revisión, se dedicó casi de inmediato a resaltar lo que el capitán de la Selección Argentina generó en el terreno de juego, siendo el gran responsable de que las diferencias en el marcador fueran más de las que el propio trámite del partido mereció.

“Es inútil comentar sobre situaciones hipotéticas en este momento. Todos lo vieron, incluyéndome a mi. Después del partido, revisé las imágenes, pero no quiero hablar del tema”, se limitó a decir en relación a la jugada que podría haber desarrollado el trámite del encuentro.

“La clase es atemporal. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Hablamos de un futbolista que ganó ocho veces el Balón de Oro. Desafortunadamente, también le dimos oportunidades en los dos primeros goles, se lo facilitamos. Pero Messi, con su serenidad y claridad mental en los momentos cruciales del partido, puede hacer las cosas con mucha más facilidad”, continuó.

"NO ESTÁS HABLANDO DE CUALQUIER JUGADOR VETERANO, SINO DE UN JUGADOR QUE HA GANADO EL BALÓN DE ORO 8 VECES".



✍️ Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia



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Y concluyó: “Tiene el privilegio de contar con todo el equipo argentino trabajando para él, apoyándolo durante muchos años, incluso décadas. Logra cosas increíbles. Argentina intentó diez remates al arco hoy, siete fueron de Messi. Al final, merecieron ganar este partido”.

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Confianza en lo que viene

Vladimir Petkovic sabe que al seleccionado argelino no solo le tocó enfrentarse al mejor equipo del Grupo, sino además a uno de los candidatos a conquistar el título. Por esa razón es que confía en que, corrigiendo errores, no pondrán en riesgo su clasificación a la siguiente instancia.

“Nos enfrentamos a un equipo superior. Hubiera sido un gran logro si hubiéramos conseguido un punto hoy. Los otros dos equipos aún tienen que jugar contra Argentina. Así que nuestro destino sigue en nuestras manos”, señaló al respecto.

Y agregó: “Es fundamental que Argelia se recupere para los partidos restantes de la fase de grupos contra Jordania y Austria. No debemos quedarnos estancados en los tres goles que encajamos, sino que necesitamos encontrar un poco más de equilibrio. Necesitamos mover el balón con más rapidez. Nos enfrentaremos a un rival de otro nivel, así que nuestras expectativas serán diferentes, pero debemos asegurarnos de que el equipo mantenga esta confianza, porque sabemos que somos capaces de hacerlo”.

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El propio Mandi reconoció a Messi

Aïssa Mandi, el defensor que recibió la infracción, involuntaria, por la que se pidió la expulsión de Messi a instancias del VAR, terminó reconociéndolo en su talento una vez finalizado el encuentro. “Tienen un jugador que no perdona errores. Casi todas las oportunidades terminan en gol. Puede que sea el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo.

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