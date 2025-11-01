Es tendencia:
Noqueó a Mike Tyson, volvió a boxear a los 52 años y preocupó a todos sus fanáticos: “Que alguien detenga esto”

Quiso darse el gusto de celebrar 30 años como boxeador, pero su regreso al ring pudo terminar en tragedia.

Por Juan Ignacio Portiglia

El peso pesado británico que llegó a noquear a Mike Tyson volvió a boxear con 52 años.
Aunque es dueño de una carrera discreta que nunca logró coronar con un título mundial, Danny Williams puede presumir de haber sido uno de los pocos boxeadores capaces de noquear a Mike Tyson, toda una leyenda entre los pesos pesados.

Fue en un combate que tuvo lugar en julio de 2004, ya ocaso de la carrera del estadounidense, celebrado en el Recinto Ferial Estatal Freedom Hal de Louisville. Incluso sin presentarse en la mejor forma física, el inglés se deshizo de Iron Mike en el cuarto asalto, victoria que lo catapultó a pelear por el título mundial de peso pesado del CMB meses más tarde.

Pero Williams se quedó a las puertas de coronarse, porque Vitali Klitschko lo noqueó en el octavo round del combate que tuvo lugar en el Centro de Eventos Mandala Bay de Paradise, Nevada. A partir de allí, la carrera del británico se prolongó de manera ininterrumpida hasta 2023, manteniéndolo por 28 años como profesional.

El récord de 55 victorias y 33 derrotas con el que se había despedido en agosto de 2023 marcaba a las claras que lo había extendido durante demasiado tiempo, sufriendo muchos más traspiés que alegrías en los últimos cinco años. Así y todo, decidió regresar tras dos años en el retiro, teniendo él ya 52.

El pasado domingo, Williams volvió a subir al ring en Colchester para enfrentar al excampeón de peso crucero del Commonwealth Tony Conquest, también veterano pero once años menor. Sin llegar a conectar ningún golpe sobre su rival, Williams sí recibió varios impactos en la cabeza que lo devolvieron mareado a la esquina al término del primer asalto, que terminó siendo el único de la pelea.

Fue el árbitro del combate quien al acercarse a la esquina del ex verdugo de Mike Tyson determinó que no estaba en condiciones de continuar, algo que a lo largo de los tres minutos que duró el asalto también se habían encargado de marcar los fanáticos que la seguían a la distancia, utilizando las redes sociales.

“Que alguien detenga esto”, había comentado uno de ellos en X. “Qué triste”, expresó otro al ver el castigo al que Danny Williams había sido innecesariamente sometido. “Escenas tristes”, comentó otro días después al compartir imágenes de la pelea que, se encargó de aclarar, se organizó sin licencia de los organismos oficiales.

Los rivales más importantes en la carrera de Williams

Al subir al ring el pasado domingo, Danny Williams completó 30 años de carrera como boxeador, con dos de interrupción, pues su debut había tenido lugar en 1995. Entre los grandes nombres a los que enfrentó no solo figuran Mike Tyson y Vitali Klitschko, sino también Derek Chisora, Manuel Charr, Christian Hammer y Mairis Briedis, siendo derrotado por todos ellos.

En síntesis

  • Danny Williams noqueó a Mike Tyson en el cuarto asalto en julio de 2004 en Louisville.
  • Williams perdió contra Vitali Klitschko en el octavo asalto por el título mundial CMB de peso pesado.
  • Danny Williams, a sus 52 años, perdió por nocaut técnico ante Tony Conquest en Colchester.
