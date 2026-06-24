El video con el que Lionel Messi recibió sus 39 años en pleno Mundial 2026

Lionel Messi se muestra insaciable. Luego de un arranque en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que está siendo memorable al registrar 5 goles en tan solo dos encuentros (le anotó 3 a Argelia y 2 a 0 a Austria, siendo de esta forma el único goleador de la Selección Argentina y el máximo artillero de la competencia por lo menos hasta el momento), dejó en claro que quiere ir por más con una publicación.

En un video que posteó en su cuenta de Instagram a pocas horas de soplar la velita con la que celebrará su cumpleaños número 39, el capitán del combinado albiceleste se prestó a que lo filmaran realizando trabajos físicos en el gimnasio. Dominadas para fortalecer espalda, mancuernas para tonificar los bíceps, polea para ejercitar tríceps y un poco de abdominales para completar la sesión.

De esa manera, Lionel Messi expone que se mantiene concentrado para seguir haciendo historia. Ya se transformó en el máximo goleador de todos los tiempos de la competencia (suma 18 gritos, dos más que Miroslav Klose, el líder hasta el pasado 22 de junio, y que Kylian Mbappé, su principal adversario en esta clasificación) y a nivel colectivo, evidentemente, no se conforma con haber levantado el trofeo en Qatar 2022.

Todo esto en medio de la preparación del plantel comandado por Lionel Scaloni para el partido con el que se cerrará el Grupo J del Mundial 2026, que será este sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas (mismo recinto en el que enfrentó a Austria) contra Jordania.

الأسطورة ليو ميسي IG: pic.twitter.com/1YlOuO7Opm — Messi World (@M10GOAT) June 24, 2026

Argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J

Con su triunfo 2 a 0 a Austria y con la victoria de Argelia 2 a 1 ante Jordania, la Selección Argentina garantizó este 22 de junio su clasificación a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como líder de su zona, independientemente de lo que suceda en la última fecha.

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Es decir, ya confirmó que el próximo 3 de julio disputará su primer compromiso por la instancia a eliminación directa en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami frente al segundo del Grupo H, el cual, por cierto, se definirá este sábado 27 con los cruces que protagonizarán, por un lado, Uruguay y España, y, por el otro, Cabo Verde y Arabia Saudita.

En síntesis