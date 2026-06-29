Hay un Messi que ya es campeón: Thiago dio la vuelta con la Sub 14 del Inter Miami en Punta Cana

El mayor de los hijos de Leo no estuvo en el partido con Jordania porque estaba compitiendo en un torneo con su equipo y salió campeón.

Antonela Roccuzzo compartió una foto desde el estadio de Dallas en la previa al partido con Jordania y todos quedaron sorprendidos: ¿Dónde estaba Thiago que no fue a ver jugar a su papá? El mayor de los hijos de Messi y Antonela también estaba jugando al fútbol. Y saliendo campeón, además. Este domingo, la Sub 14 del Inter Miami se consagró en un torneo internacional que se estuvo disputando en Punta Cana, República Dominicana.

Se trata de la segunda edición de MICFootball Punta Cana 2026 (antes se realizaba en la Costa Brava, España) que se disputó del 24 al 29 de junio y que contó con equipos masculinos y femeninos Sub 16, 15, 14, 13 y 12 de 20 países diferentes. Hubo representantes locales y también de Brasil, España, México, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

La Sub 14 de Thiago Messi se consagró campeona. Foto MICFootball Punta Cana.

El año pasado, siendo sub 13, el equipo de Thiago se había quedado en cuartos de final al ser eliminado nada menos que ante River, por 4-0. Esta vez tuvieron su revancha y en la final vencieron a GOT FC, también de Estados Unidos por 3-0 con los goles de Roger Llaurado, Yohanne Calixte y Elías Eleazar.

El equipo de Messi (que cumple 14 el 2 de noviembre) formó parte del Grupo D con GOT FC, Elite Football Academy y Guayama FC. Ganó su zona con tres victorias, 18 goles a favor y apenas uno en contra. En octavos eliminó nada menos que al Barca Academy, en cuartos dejó en el camino a Venados Yucatán, y en Semis a Cibao FC.

Fue el segundo equipo del Inter Miami en salir campeón en el torneo, ya que el sub 16 también logró el título, repitiendo lo hecho en el 2025 cuando fueron campeones sub 15. La Academia del Inter Miami es el equipo más ganador del torneo con tres títulos (lo sigue el Real Madrid con 2).

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Tampoco es el primer título que ganan Las Garzas desde que forma parte de las juveniles del club de Leo. En el 2024 se quedó con la Weston Cup en la categoría sub 12 y repitió en el 2025 jugando para la sub 13 (mientras que Ciro, el más chico, se consagró con la sub 11). También en el 2025 se quedó con la Dreams Cup, un torneo internacional que se disputó en el Florida Blue Training Center.

Thiago jugando el torneo en República Dominicana. Foto MICFootball.

En mayo de este año, volvió a celebrar en la Dreams Cup que organiza el propio Inter Miami (de hecho, Messi llevó la réplica de la Copa del Mundo y un Balón de Oro para que los chicos pudieran disfrutar de esa experiencia. Fueron campeones bajo la atenta mirada de Leo en las tribunas del estadio (junto con Luis Suárez que tiene a su hijo Benjamín en el equipo) para disfrutar de ver a su primogénito.

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A partir de los 13 años, los equipos comienzan a participar de la MLS Next, el torneo oficial juvenil en el que compiten los equipos de Estados Unidos y Canadá. Este año, las finales se disputaron en Salt Lake City y el equipo de Thiago fue subcampeón, al caer por 3-2 ante Orlando City en la final.

En este último título Leo no pudo estar presente para acompañar a su hijo ni tampoco Antonela, que se quedó en Dallas con Mateo y Ciro, sus otros hijos. Seguramente estará en Miami para reencontrarse con su familia y acompañar a su papá ante Cabo Verde.