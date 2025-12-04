Lionel Messi ya no puede disimular que estará en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lionel Messi ya no puede disimular que estará en el próximo Mundial. Y eso, en la previa del sorteo de la fase de grupos de este viernes, es una muy buena noticia. Pero claro, necesitamos saber cómo está el astro de la Selección Argentina después de un mes de noviembre que no comenzó de la mejor manera en Inter Miami.

Sucede que el equipo de Javier Mascherano no arrancó bien el mes. Iban a sacar el boleto para entrar entre los ocho mejores de la conferencia y el segundo partido frente a Nashville terminó con derrota. Eso sí: hubo un verdadero golazo de Messi desde el vértice derecho del área, con potencia y puntería. Lamentablemente, no alcanzó para otra cosa que para engrosar sus estadísticas individuales.

Paralelamente, continúa la carrera de goles frente a Cristiano Ronaldo por ser el máximo anotador de todos los tiempos a nivel mundial. Pero, además de eso, hay que decir que, mientras el portugués de 40 años de edad lo aventaja en dicha contienda, este año, Messi tiene más festejos que el futbolista que milita en Arabia Saudita.

Después de eso se venía una definición importantísima como local. En el medio, Cristiano Ronaldo dijo que él no considera a Messi mejor que su persona, Federico Chiesa indicó que nunca existió un futbolista mejor que Messi y Erling Haaland deslizó que hacer la cantidad de goles que sea no lo iba a acercar a lo que significan el argentino y el portugués.

Por otra parte, un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas en Brasil reveló que 363 personas llamaron a sus hijos de la manera en que Messi se llama. Y, como si todo eso fuese poco, se rumoreó el interés de Galatasaray por contratarlo en los meses de descanso de la MLS, pero esto no prosperó. Además, recibió la llave de la ciudad de Miami.

Así las cosas, Messi salió muy motivado al último partido de la clasificación frente a Nashville, ganando 4-0 con un show propio, marcando dos goles y llegando a las 400 asistencias en 1.133 partidos. Según los datos de diferentes especialistas, como el caso de Silvio Maverino, no hay un solo futbolista en la historia que alcance esa cantidad de asistencias registradas.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, Messi participó de la presentación de la nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026 diciendo, por ejemplo, quiero vale cuatro. Otro de los tantos guiños que lo acercan a la Copa del Mundo. Y, además, el rosarino estuvo presente en el amistoso de la Albiceleste contra Angola en lo que fue el cierre del año.

ver también Tras el cruce con Maxi Moralez, Messi respondió a quienes lo critican por pelearse mucho adentro de la cancha: “Juego para ganar”

Fue una semana llena de emociones porque Messi fue ovacionado por las 20.000 personas que participaron del entrenamiento a puertas abiertas y, además, visitó el Camp Nou en Barcelona de manera nocturna y sin avisar. Lo hizo junto a Rodrigo De Paul y esto disparó las alarmas desde todos lados sobre un posible retorno al Blaugrana.

Pero noviembre no se detuvo allí para Messi: como parte de la semifinal de la conferencia, Inter Miami enfrentó a Cincinnati y todo fue alegría porque ganó 4-0 con un gol suyo y una enorme actuación, repartiendo asistencias para Tadeo Allende y Mateo Silvetti. Así, por primera vez en la historia, Las Garzas alcanzaron una final de conferencia.

Publicidad

Publicidad

Luego se consagraron por primera vez en dicho título, porque en la definición ante New York City no hubo ningún tipo de paridad. Inter Miami ganó 5-1, clasificando para la gran final de la Major League Soccer de Estados Unidos. En ese contexto, el argentino tuvo un partido algo discreto más allá de su propia asistencia para Silvetti.

En definitiva, el inagotable fenómeno de 38 años de edad sigue sin confirmar si estará o no en el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, pero todo parece indicar que por físico, rendimiento, nivel, goles, asistencias, títulos y récords, está más vigente que nunca para poder afrontar otro certamen de este calibre.

Publicidad