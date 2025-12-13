Qué canal pasa Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025

La Copa Intercontinental está próxima a su fin debido a que solo quedan dos compromisos: Flamengo vs. Pyramids, y el ganador de este compromiso ante París Saint-Germain. Aquella copa mundial que se inició en septiembre de este 2025 culminará el 17 de diciembre en la ciudad qatarí de Rayán, donde también se jugará el compromiso pautado para este sábado desde las 14 horas.

Pyramids FC de Egipto, nada más ni nada menos que el campeón de la Copa Africana de Campeones (CAF Champions League), viene de disputar dos partidos de la Intercontinental 2025 en septiembre, en los que eliminó al Auckland City (representante de la OFC de Oceanía) con un triunfo por 3 a 0, y luego eliminó al poderoso Al Alhi árabe en una victoria por 3 a 1.

Flamengo, por su parte, solamente se enfrentó y venció al Cruz Azul mexicano el pasado miércoles 10 de diciembre por 2 a 1. Ahora, el campeón de la Copa Libertadores y el representante africano deberán verse las caras para definir quién clasifica a la gran final, donde espera PSG.

Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025

El compromiso entre Flamengo y Pyramids por la Copa Intercontinental 2025, cuenta con varias opciones para ver el partido en vivo. El partido se puede observar a través de la pantalla de DSports, pero también existe la posibilidad de sintonizarlo por FIFA+, DGO y DAZN. Cabe destacar que el compromiso está pautado para las 14 horas de Argentina, y se disputará en Qatar.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025