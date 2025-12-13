Es tendencia:
logotipo del encabezado
Intercontinental

Qué canal pasa Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025

El Mengao y el conjunto egipcio definen al segundo finalista de la Copa Intercontinental, donde ya espera el PSG.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Qué canal pasa Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025
© Getty // PyramidsQué canal pasa Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025

La Copa Intercontinental está próxima a su fin debido a que solo quedan dos compromisos: Flamengo vs. Pyramids, y el ganador de este compromiso ante París Saint-Germain. Aquella copa mundial que se inició en septiembre de este 2025 culminará el 17 de diciembre en la ciudad qatarí de Rayán, donde también se jugará el compromiso pautado para este sábado desde las 14 horas.

Pyramids FC de Egipto, nada más ni nada menos que el campeón de la Copa Africana de Campeones (CAF Champions League), viene de disputar dos partidos de la Intercontinental 2025 en septiembre, en los que eliminó al Auckland City (representante de la OFC de Oceanía) con un triunfo por 3 a 0, y luego eliminó al poderoso Al Alhi árabe en una victoria por 3 a 1.

Flamengo, por su parte, solamente se enfrentó y venció al Cruz Azul mexicano el pasado miércoles 10 de diciembre por 2 a 1. Ahora, el campeón de la Copa Libertadores y el representante africano deberán verse las caras para definir quién clasifica a la gran final, donde espera PSG.

Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025

El compromiso entre Flamengo y Pyramids por la Copa Intercontinental 2025, cuenta con varias opciones para ver el partido en vivo. El partido se puede observar a través de la pantalla de DSports, pero también existe la posibilidad de sintonizarlo por FIFA+, DGO y DAZN. Cabe destacar que el compromiso está pautado para las 14 horas de Argentina, y se disputará en Qatar.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

    ggrova
    german garcía grova

    La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

    Lee también
    Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"
    Fútbol europeo

    Elogios a Griezmann y críticas a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético al Valencia: "El de siempre"

    Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después
    River Plate

    Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después

    De ser comparado con Messi a dormirse en el vestuario mientras su equipo jugaba una final y salía campeón
    Noticias de la Premier League

    De ser comparado con Messi a dormirse en el vestuario mientras su equipo jugaba una final y salía campeón

    El golazo de Lucas Beltrán para el empate de Valencia ante Atlético de Madrid
    Fútbol europeo

    El golazo de Lucas Beltrán para el empate de Valencia ante Atlético de Madrid

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo