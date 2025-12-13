Griezmann entró para salvar al Atlético de Madrid ante Valencia y los hinchas pidieron que relegue a Julián Álvarez: “El de siempre”

En una presentación del Atlético de Madrid que estuvo lejos de convencer a los fanáticos en el Estadio Metropolitano, Antoine Griezmann ingresó desde el banco de suplentes para reemplazar a Julián Álvarez y terminó sellando la victoria 2-1 ante Valencia.

Simeone había vuelto a confiar en el delantero argentino pese a que acumulaba cinco partidos sin goles por LaLiga y el equipo Colchonero logró ponerse rápido en ventaja con gol de Koke. Pero ni siquiera con el resultado a su favor pudo el equipo generar las ocasiones para que Julián tratara de cortar la sequía y terminó siendo reemplazado por el francés a los cuatro minutos del complemento, sin siquiera rematar al arco.

Todo se puso más cuesta arriba cuando a cuatro minutos de esa modificación Lucas Beltrán, que también había ingresado desde el banco, marcó un golazo que significó el empate parcial para Valencia. Pero la alegría duró poco al equipo Ché, ya que Griezmann recibió un gran pase de Marc Pubill, controló con maestría y definió con acierto para señalar el 2-1 del Atlético, que fue definitivo.

Críticas a Julián y elogios a Griezmann

En las redes sociales, los hinchas del Atlético de Madrid no tardaron en expresar su fastidio ante un nuevo mal partido de Julián Álvarez, en contrapartida con los elogios que se ganó Antoine Griezmann, quien llegó a su quinto tanto en LaLiga pese a muchas veces tener que ingresar desde el banco de suplentes.

“El de siempre, ‘el acabado’ salvándonos en otro partido”, escribió uno de ellos como elogio al francés. “ANTOINE. Sigue caminando la cancha, Julián”, expresó otro que aprovechó a recriminar al argentino por su partido. “¿Alguien sabe por qué no es titular en lugar del tronco de Julián?”, se preguntó un tercero. “Madre mía. Este chico no puede estar en el banquillo. Aunque juegue cojo tiene que estar en el campo. Es puro fútbol. Ni Julián ni hostias. Es el mejor de largo. Dejen de mirar el carnet de identidad”, manifestó uno más.

Julián Álvarez, que dejó la cancha a los 58 minutos sin registrar remates al arco y aumentando a seis su racha de partidos sin goles por LaLiga, atraviesa sus días de menor respaldo entre los hinchas, que por el contrario aumentan sus comentarios de desaprobación a su rendimiento.

Las estadísticas de su partido ante Valencia evidenciaron además que no protagonizó acciones de peligro en el área rival, tuvo apenas un 69 por ciento de acierto en los pases, contabilizó cinco pérdidas y fue el tercer jugador con menor cantidad de acciones con balón dominado.

Los próximos partidos de Atlético de Madrid

El equipo Colchonero volverá a jugar este miércoles 17 de diciembre por Copa del Rey ante Atlético Baleares, mientras que el domingo 21 visitará al Girona por LaLiga, en la que ocupa la cuarta posición a un punto de Villarreal.

