Marc Cucurella: ”El cerebro de Leo Messi va más rápido que el de los demás”

El lateral de la Selección de España, que se formó en La Masía, contó cómo era marcar a Lionel Messi en los entrenamientos de la primera del Barça.

Marc Cucurella, antes de consagrarse en la élite del fútbol mundial como el lateral izquierdo del Chelsea y de la Selección de España, tuvo su formación en las divisiones inferiores del FC Barcelona. Allí fue donde aprendió los conceptos que le sirvieron para llegar a ser campeón de la Euro o jugar el Mundial 2026, entre otros logros.

Y posiblemente, dentro de lo que más lo ayudó a crecer fue haber coincidido en algunos entrenamientos y partidos en contra con Lionel Messi. De hecho, él mismo contó sus sensaciones cuando, como juvenil, tuvo la oportunidad de ensayar con el equipo principal.

”Era sorprendente. No se acordará ni de mí, pero entrené con él. Llegué a marcarlo de lejos. Había una ley no escrita que no podías acercarte mucho, porque posiblemente podía ser tu último día entrenando con ese equipo”, recordó Marc Cucurella en la charla con el streamer Davoo Xeneize.

Asimismo, recordó una anécdota en la que Leo sintió el rigor de uno de los canteranos: ”En pretemporada, hubo un chaval brasileño de la cantera que se llamaba Vitinho. Fue a presionarle (a Leo) y medio que tuvo mala suerte, se resbaló y le entró duro. Se hizo un silencio y el entrenador paró la práctica y dijo que fuésemos con cuidado, que había que tener una distancia de seguridad y que eso no podía volver a pasar”.

Marc Cucurella en la marca a Lionel Messi en Getafe vs. Barcelona. Getty Images.

Y como conclusión, Cucurella lanzó una frase que describe a la perfección al capitán de la Selección Argentina: ”Es como que el cerebro va más rápido que el de los demás. Es como si viera la jugada antes. Jugamos con el Eibar. Él ya sabía que tenía que hacer un toque sin mirar hacia el otro lado. Y uno como defensa vas a intentar presionarlo y dices ‘bueno, va a controlar’, pero tal como le vino el balón la tiró al otro lado. Y un compañero me dice ‘su cerebro va más rápido que el de los demás’ y es una buena manera de explicarlo”.

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El breve paso de Marc Cucurella por la primera del Barcelona

Marc Cucurella solo llegó a participar siete minutos en la primera división del FC Barcelona. Fue contra el Real Murcia en la Copa del Rey 2017/2018. Luego, a la siguiente temporada, jugó en el Eibar, donde sumó 33 presencias y ahí ya empezó a repuntar su carrera. Más tarde defendió los colores del Getafe entre 2019 y 2021, jugó una campaña en el Brighton y a mediados del 2022 se convirtió en refuerzo del Chelsea.

En síntesis