Quién es Marc Cucurella, el defensor de España en la final del Mundial 2026 ante Argentina

El lateral izquierdo es una pieza clave para Luis De La Fuente y gran responsable de la solidez de su equipo en la línea de fondo.

La Selección de España se enfrenta a Argentina con el objetivo de ganar la segunda Copa del Mundo de su historia. Uno de los responsables de que ese sueño se haga realidad es Marc Cucurella, el lateral izquierdo de preferencia de Luis De La Fuente.

El marcador de punta es uno de los grandes responsables de que la Roja solo haya recibido un gol en todo el campeonato. El jugador de 27 años fue titular en absolutamente todos los encuentros y siempre completó los 90 minutos. Además, repartió tres asistencias.

Cucurella nació el 22 de julio de 1998 y pasó por las inferiores de Espanyol y Barcelona. A lo largo de su carrera profesional, vistió las camisetas de Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea. En este mercado de pases se convirtió en refuerzo de Real Madrid, que será su nueva casa tras el Mundial.

En la Selección Española juega desde 2021, ya con Luis De La Fuente como entrenador. Sus estadísticas dicen que marcó un gol y dio cinco asistencias en 31 compromisos oficiales. Además, fue campeón de la EURO 2024.

Las formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

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