Los 10 jugadores más influyentes de la historia de la Copa del Mundo

A días de una nueva edición de la Copa del Mundo, las estadísticas expusieron a los 10 jugadores con mayor influencia en la historia del torneo.

Este 11 de junio iniciará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será en el Estadio Azteca con el elenco local enfrentando a su par de Sudáfrica, en lo que será, además del partido inaugural, el primer encuentro correspondiente al Grupo A.

A propósito de la competencia por la que se detiene el planeta, el sitio Transfermarkt realizó su ranking de los jugadores más influyentes de las últimas 22 ediciones (desde la primera que fue en Uruguay a mediados de 1930 a la última que se desarrolló en Qatar entre noviembre y diciembre del 2022).

Sin dar precisiones sobre las ubicaciones, el medio citado resaltó las descomunales cifras de las leyendas mundialistas:

Diego Maradona : 8 goles y 8 asistencias en 21 partidos.

: 8 goles y 8 asistencias en 21 partidos. Pelé : 12 goles y 8 asistencias en 14 cotejos.

: 12 goles y 8 asistencias en 14 cotejos. Uwe Seeler (Alemania): 9 anotaciones y 8 asistencias en 21 encuentros.

(Alemania): 9 anotaciones y 8 asistencias en 21 encuentros. Grzegorz Lato (Polonia): 10 tantos y 7 pases gol en 20 juegos.

(Polonia): 10 tantos y 7 pases gol en 20 juegos. Gerd Müller (Alemania): 14 gritos y 6 asistencias en 13 partidos.

(Alemania): 14 gritos y 6 asistencias en 13 partidos. Ronaldo (Brasil): 15 goles y 5 asistencias en 19 partidos.

(Brasil): 15 goles y 5 asistencias en 19 partidos. Thomas Müller (Alemania): 10 goles y 6 asistencias en 14 partidos.

(Alemania): 10 goles y 6 asistencias en 14 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles y 4 asistencias en 24 partidos.

(Alemania): 16 goles y 4 asistencias en 24 partidos. Lionel Messi (Argentina): 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos.

(Argentina): 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos. Kylian Mbappé (Francia): 12 goles y 3 asistencias en 14 partidos.

Miroslav Klose, el líder de la tabla de goleadores de la historia de la Copa del Mundo. Getty Images.

Los jugadores con más títulos mundiales

Pelé se encuentra en la cima de la clasificación con 3 consagraciones en la Copa del Mundo. La ganó en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Por detrás, tiene 20 futbolistas que levantaron el trofeo 2 veces. Entre ellos, los de mayor renombre son: Ronaldo Nazario, Cafú, Mario Zagallo, Daniel Passarella, Garrincha,, Vavá y Giuseppe Meazza.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé buscarán superar a Miroslav Klose

Lionel Messi y Kylian Mbappé son los dos jugadores con más chances de superar a Miroslav Klose en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. El exdelantero alemán es el líder con 16 anotaciones, mientras que Leo se encuentra unos casilleros atrás con 13 y el francés un escalón por debajo con 12.

En síntesis