Darwin Núñez es vinculado con un sorpresivo traspaso a la MLS para compartir equipo con otros 10 sudamericanos

Luego de una decepcionante actuación en el Mundial 2026, en la cual no registró goles ni asistencias pese a haber sido titular en dos de los tres partidos de Uruguay, Darwin Núñez podría dar el siguiente paso en su carrera quedándose en Estados Unidos, dando el salto desde el fútbol árabe directo a la MLS, con el Atlanta United.

The Athletic reporta que la negociación recién se encuentra en etapas iniciales, con charlas entre los clubes y el entorno del futbolista. El Atlanta United también tiene otras opciones en carpeta, como el delantero suizo Breel Embolo.

Embolo es la segunda opción del Atlanta United. (Getty)

Volviendo a Darwin, su presente en Arabia es un tanto delicado: en enero Al Hilal fichó a Karim Benzema, superando el cupo de extranjeros de la liga árabe. Darwin Núñez, por entonces el delantero titular, fue el sacrificado y dejado fuera de la plantilla.

El uruguayo, de 27 años, venía teniendo una temporada aceptable, con 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos, durante la segunda mitad del 202. Sin embargo, estuvo desde febrero sin competir oficialmente hasta su participación con Uruguay en el Mundial.

Darwin no tuvo un buen Mundial, pero no jugaba desde febrero. (Getty)

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Atlanta United, hogar de 10 sudamericanos

El Atlanta United es uno de los clubes con más jugadores sudamericanos de toda la MLS, eso incluye los arqueros argentinos Lucas Hoyos y Tomás Jacob, los defensores Paulo Díaz (Chile) y Júnior Alonso (Paraguay); el lateral ex San Lorenzo, Elías Baez, los venezolanos Ronald Hernández y Santiago Pita, Steven Alzate de nacionalidad colombiana, el brasileño Sergio Santos y la gran figura del equipo: Miguel Almirón.

Al Hilal lo sacó de la plantilla tras la llegada de Benzema. (Getty)

La llegada de Darwin Núñez como centrodelantero le daría a Atlanta United una dupla ofensiva con experiencia comprobada en el fútbol europeo: tanto Almirón como Darwin pasaron por la Premier League, con Newcastle y Liverpool como sus clubes en la primera división inglesa, respectivamente.

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