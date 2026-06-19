En pleno desarrollo del Mundial, Inter Miami alcanzó un principio de acuerdo para el fichaje de Fricio Caicedo, futbolista ecuatoriano de 18 años que aunque había sido convocado a la última fecha FIFA por Sebastián Beccacece, finalmente se quedó afuera de la lista de 26.
Según avanzó en periodista Fabrizio Romano, el equipo de la MLS que tiene a Lionel Messi como capitán se reforzará con el defensor central aprovechando su frustrado traspaso al Royal Antwerp de Bélgica, negociación que se cayó a último momento.
Caicedo, futbolista categoría 2008 de 1.95 metros de altura, ha sido parte de los seleccionados ecuatorianos juveniles en sus categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Era parte del equipo Sub 20 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero no llegó a hacer allí su debut profesional.
¿Por qué se cayó su arribo al fútbol belga?
Desde diciembre de 2025 se había anunciado que Fricio Caicedo iba a sumarse al Royal Antwerp de Bélgica, donde milita su hermano Fronny Caicedo, una vez que cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, el futbolista que celebró sus 18 años el pasado 17 de abril fue tentado por Inter Miami y su agencia de representación dio marcha atrás con la salida a Europa.
Fricio Caicedo en la Selección Sub 20 de Ecuador.
Valor futuro
En los seleccionados juveniles ecuatorianos hay muy alta consideración de las capacidades de Fricio Caicedo, al punto que le recomendaron a Sebastián Beccacece convocarlo a la última Fecha FIFA previa al inicio del Mundial, en la que llegó a jugar un puñado de minutos ante Arabia Saudita.
El defensor central que puede desempeñarse también como lateral izquierdo ha sido comparado más de una vez con William Pacho, defensor del PSG y bicampeón de Champions League que es uno de los valores más importantes de La Tri en la Copa del Mundo.
Data clave
- Fricio Caicedo alcanzó un principio de acuerdo para fichar por el Inter Miami.
- Su traspaso al Royal Antwerp de Bélgica se cayó a último momento.
- Fue convocado por Sebastián Beccacece para jugar minutos ante Arabia Saudita.