Inter Miami presentó su nueva camiseta y Messi la estrenará este viernes

Mientras continúa con su pretemporada con partidos de preparación en Sudamérica incluidos, Inter Miami presentó la nueva camiseta alternativa que utilizará en la temporada 2026 con una inmediata y muy buena recepción de parte de sus hinchas.

El diseño que lleva el color negro como base tiene un tejido especial y detalles en el color rosa que es el tradicional del club desde su fundación. Además del escudo que lleva la estrella referida al título conquistado en la MLS el año pasado, luce cuello con botón y la inscripción interna “Freedom to Dream”.

Según avanzó el periodista José Armando Rodríguez en X, Inter Miami estrenará el nuevo uniforme, que se combina con pantalón y medias también en color negro, este mismo viernes con Lionel Messi en cancha, cuando dispute ante Independiente del Valle de Ecuador su último amistoso de la pretemporada.

“Un arribo diferente. Presagio ya está aquí”, anunció en el video de presentación que difundió desde sus redes sociales oficiales Inter Miami, que estará haciendo su estreno en una nueva temporada de la MLS el próximo sábado 21 de febrero visitando a Los Angeles FC.

Además, el equipo que conduce Javier Mascherano se propuso como principal objetivo deportivo de este 2026 conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, que ya puso en marcha la primera serie de playoffs de la que no participa el club por llegar como campeón de la MLS.

¿Cuándo podrá comprarse en Argentina la nueva camiseta de Inter Miami?

El club anunció que desde este mismo miércoles los fanáticos podrán adquirir la nueva camiseta en Miami y dentro de los Estados Unidos a través de las tiendas oficiales del equipo y de adidas. Sin embargo, en Argentina y en el resto del mundo habrá que esperar dos días más para adquirirla, ya que se pondrá a la venta el viernes 13.

