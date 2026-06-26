Ilusión justificada: por qué el arranque de Argentina en el Mundial convence más que el del resto de las potencias

Motivos hay de sobra, pero el verdadero Mundial está por empezar y exigirá revalidar esta superioridad en cada partido.

Ilusionarse con la cuarta estrella es completamente lógico. Cuando un equipo demuestra superioridad, madurez y aplomo en el escenario más exigente del fútbol, la expectativa crece sola. Sin embargo, el Mundial recién comienza y, aunque el exitismo siempre toca la puerta, es fundamental mantener los pies sobre la tierra.

Tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos, la Selección Argentina de Lionel Scaloni ha mostrado un repertorio futbolístico superior al de sus rivales directos.

A continuación, analizamos por qué el combinado albiceleste saca una luz de ventaja en este arranque y cómo está el panorama de los otros grandes candidatos al título.

El diferencial de Argentina: saber sufrir y la jerarquía de los rivales

A diferencia de otras selecciones que solo brillaron ante equipos menores o que demostraron tener un único libreto, Argentina tuvo que sortear obstáculos de peso. No es lo mismo golear a un equipo debutante que neutralizar a combinados con roce y figuras internacionales.

Rivales de jerarquía: Argentina enfrentó a una Argelia peligrosa y creativa y a una Austria durísima, catalogada como uno de los mejores equipos de la media europea. Los austríacos, con su característica presión asfixiante y figuras como Konrad Laimer, David Alaba y Marko Arnautović, fueron una verdadera prueba de fuego.

Argentina enfrentó a una peligrosa y creativa y a una durísima, catalogada como uno de los mejores equipos de la media europea. Los austríacos, con su característica presión asfixiante y figuras como Konrad Laimer, David Alaba y Marko Arnautović, fueron una verdadera prueba de fuego. Versatilidad táctica: el equipo de Scaloni demostró tener Plan A y Plan B. Supo dominar desde la posesión, lastimar al contragolpe y manejar el trámite del partido incluso sin tener la pelota.

el equipo de Scaloni demostró tener Plan A y Plan B. Supo dominar desde la posesión, lastimar al contragolpe y manejar el trámite del partido incluso sin tener la pelota. Madurez para sufrir: durante 15 minutos en el debut ante Argelia, el equipo la pasó mal, pero no se desmoronó. Esa capacidad de resistir los embates del rival sin perder el orden es un rasgo de equipo campeón. Todo esto, sumado a un Lionel Messi pletórico, justifica que Argentina tenga hoy el mejor arranque del certamen.

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El termómetro de los candidatos: ¿Cómo están las otras potencias?

Mientras Argentina disfruta de un presente sólido, el resto de los gigantes atraviesa realidades dispares. Algunos golean pero dejan dudas, otros sufren dependencias extremas y varios lidian con crisis internas. Veámoslo con mejor detalles en este cuadro:

Selección Entrenador / Figura El análisis de su arranque mundialista Brasil Carlo Ancelotti / Vinícius Jr. Va de menor a mayor. Empató sorpresivamente con Marruecos y venció a Escocia aprovechando groseros errores en la salida rival. Vinícius está encendido, pero el equipo aún no genera confianza plena y su llave a futuro asoma muy compleja, enfrentando a Japón en 16avos. Alemania Julian Nagelsmann / Joshua Kimmich Goleó 7-1 a Curazao, pero sufrió muchísimo para ganarle a Costa de Marfil. Tienen recambio y saben sufrir, pero piezas clave como Kimmich están incómodas en defensa y exigen replanteos tácticos luego de la derrota con Ecuador. Inglaterra Thomas Tuchel / Harry Kane Extremadamente predecibles. Tuchel dejó afuera a creativos como Phil Foden y Cole Palmer, limitando al equipo a un Plan A: el pelotazo directo. Sufrieron ante Ghana por una notable “Kane-dependencia”; si el 9 no aparece, el equipo no tiene respuestas. Portugal Roberto Martínez / Cristiano Ronaldo Un polvorín interno. A pesar de ganar, el clima está caldeado por el bajo nivel de CR7 y las reacciones de su entorno en redes sociales. El ruido extrafutbolístico opaca el talento de un plantel que todavía no convence. Francia Didier Deschamps / Kylian Mbappé El más sólido junto a Argentina. Supo sufrir ante Senegal y dominó con autoridad a Irak. Con la clasificación en el bolsillo antes de jugar con Noruega, asusta por su profundidad de banco y poderío ofensivo. España Luis de la Fuente / Lamine Yamal Sufrió un golpazo histórico al empatar con Cabo Verde en el debut. Se recuperaron venciendo a una débil Arabia Saudita, pero el funcionamiento general está lejos de ser brillante y no permite agrandarse.

Conclusión: confianza sin soberbia para Argentina

El arranque de la Copa del Mundo nos deja una certeza: Argentina está un paso adelante en cuanto a madurez colectiva y lectura de juego. Sin embargo, los mundiales son torneos de momentos y dinámicas cambiantes. Alegrarse, disfrutar del nivel de la Selección y sentirse tranquilos por el aplomo del equipo es válido, pero el verdadero Mundial de eliminación directa está por comenzar y exigirá revalidar esta superioridad en cada partido.