Podría tener cinco equipos en el torneo: Brasil inició contactos con la FIFA para ser sede del Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes fue tomado con cierto escepticismo antes de su realización, pero resultó siendo una de las mejores ideas de la FIFA en los últimos tiempos. El torneo cumplió y hasta superó las expectativas, al punto tal de que llegó a evaluarse la posibilidad de ser realizado cada dos años. No obstante, se mantendrá cada cuatro, al igual que el de selecciones, y Brasil quiere organizar el próximo.

Samir Xuad, presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), ya había expresado dicho deseo en las semifinales de la competición, cuando se presentó para el partido que jugó Fluminense ante Chelsea. Sin embargo, aquellos deseos recientemente se transformaron en acciones reales por parte de la CBF, que ya inició contactos con FIFA para tratar la posibilidad.

El Mundial de Clubes en Estados Unidos fue un éxito y Brasil quiere ser el siguiente organizador. (Getty)

Informa el medio brasileño Globo que la vicepresidenta de la CBF, Michelle Ramalho, participó de un evento conmemorativo de los 25 años del Máster FIFA y aprovechó la oportunidad para “estrechar lazos” con vistas a la organización de la próxima edición del Mundial de Clubes.

La propia dirigente así lo reconoció: “He dejado clara nuestra intención de ser sede del Mundial de Clubes de 2029. Por ahora, es solo un deseo, pero ya nos estamos postulando como candidatos. Puedo decir que la FIFA ha acogido con satisfacción nuestra postura“, declaró.

Michelle Ramalho se reunió con Mattias Grafstrom para hablar sobre el Mundial de Clubes 2029. (Prensa CBF)

Publicidad

Publicidad

Brasil podría tener hasta cinco equipos en el torneo

En este Mundial de Clubes 2025, Brasil fue el país con mayor cantidad de representantes en el torneo: Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo se hicieron presentes por ser los campeones de las últimas cuatro ediciones de la Copa Libertadores, las cuales otorgaban un cupo al equipo campeón, sin importar el límite de clubes por Federación.

Brasil tuvo cuatro equipos en el pasado Mundial de Clubes. (Getty)

En caso de repetirse la conquista de la Copa Libertadores por cuatro equipos brasileños diferentes, estos clasificarían al Mundial de Clubes 2029 y, si Brasil es elegida como la sede, también podría tener un quinto equipo. Inter Miami fue elegido como el equipo local clasificado de forma especial a la pasada edición y, siguiendo esa línea, un quinto club brasileño podría tener la oportunidad dentro de cuatro años.

Publicidad

Publicidad

Tienen que cumplirse varios factores, empezando por la designación de FIFA de Brasil como sede. Sin embargo, la posibilidad existe y seguramente sea analizada en caso de avanzar con el resto de las situaciones que podrían derivar en dicha posibilidad.