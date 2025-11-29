Es tendencia:
Tras ganar la Libertadores, Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River

El flamante campeón de la Libertadores 2025 aseguró su lugar en el certamen global. Cómo está la clasificación en general tras el título.

Por Lautaro Tiburzio

La final de la edición 2025 de la Copa Libertadores finalizó y el nuevo campeón del certamen más importante de América es ni más ni menos que Flamengo. El equipo de Filipe Luis venció por 1 a 0 al Palmeiras en el Monumental de Lima y se convirtió en el primer equipo brasileño de la historia en conseguir cuatro Libertadores en su palmarés.

Además de la conquista continental, el conjunto carioca logró asegurar su plaza en el Mundial de Clubes 2029, y se convirtió en el quinto equipo clasificado para la contienda mundial, que a su vez es el primero representando a Conmebol.

Cabe destacar que Sudamérica tiene seis plazas para la Copa del Mundo: una para cada campeón de Libertadores de las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028, y dos cupos por el ranking Conmebol de los equipos participantes de la Libertadores en esas temporadas. Flamengo y Palmeiras lideran dicho ranking, por lo que, con el título de este sábado 29 de noviembre, liberaron un cupo de la tabla que podrían aprovechar Boca, River y todos los equipos del fútbol argentino que figuran en la lista.

Actualmente, el mejor argentino ubicado es Racing, seguido de Estudiantes y Vélez. Recién tras el top 3 figura River, y Boca apenas posee tres unidades al no haber participado de la Libertadores 2025. Sin embargo, un detalle no menor es que ninguno de los equipos nacionales con puntos lograron la clasificación a la próxima copa, por lo que no sumarán unidades en 2026. El Xeneize, en cambio, tiene el camino allanado para acumular los puntos que no pudo este año.

Danilo festeja el gol del título para Flamengo.

Los equipos que ya clasificaron al Mundial de Clubes 2029

  • Cruz Azul (Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25
  • Pyramids (AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025
  • PSG (UEFA): Campeón Champions League 2024/25
  • Al-Ahli (CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25
  • Flamengo (Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025
Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo se suma en el ranking Conmebol para clasificar al Mundial de Clubes?

El ranking Conmebol tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

  • 46 Palmeiras
  • 45 Flamengo –CLASIFICADO
  • 35 Liga de Quito
  • 35 Racing
  • 28 Estudiantes
  • 25 San Pablo
  • 24 Vélez
  • 23 River
  • 21 Botafogo
  • 20 Peñarol
  • 17 Atlético Nacional
  • 17 Internacional
  • 17 Libertad
  • 15 Fortaleza
  • 15 Universitario
  • 14 Central Córdoba
  • 14 Cerro Porteño
  • 13 Universidad
  • 11 Independiente del Valle
  • 10 Bahía
  • 10 Nacional (U)
  • 9 Bolívar
  • 9 Bucaramanga
  • 9 San Antonio
  • 8 Alianza Lima
  • 8 Colo Colo
  • 8 Olimpia
  • 7 Barcelona
  • 7 Sporting Cristal
  • Talleres
  • 4 Carabobo
  • 3 Táchira
  • 3 Boca
  • 3 Argentinos
  • 3 Platense
  • 3 Rosario Central
  • 3 Independiente Rivadavia
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

