Los puntajes de Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20: un desaprobado y cuatro puntos altos

Santino Barbi (4): El arquero tuvo una noche para el olvido. El VAR lo salvó de un error en el primer tiempo y, en el segundo, permitió el descuento con un grosero fallo.

Dylan Gorosito (7): El lateral de Boca abrió el partido con una precisa asistencia para Sarco y mantuvo un buen rendimiento durante el resto del encuentro.

Valente Pierani (6): Sólido trabajo en la cargada línea defensiva para mantener lejos a la ofensiva rival.

Tomás Pérez (6): Otro de los puntos altos en la zona defensiva, firme y suelto para abrir los contragolpes.

Tobías Ramírez (7): Mucha jerarquía para comandar desde el fondo. Partido sin sobresaltos.

Julio Soler (6): Partido de menor a mayor. Prolijo en el fondo. Se soltó más para atacar en el complemento.

Valentino Acuña (6): Partido correcto del futbolista de Newell’s en el sector medio de la cancha.

Milton Delgado (7): De las mejores actuaciones de la noche. Manejó los hilos desde la mitad del campo. Coronó con una enorme jugada individual que derivó en el gol de Subiabre.

Álvaro Montoro (6): Buenas intervenciones con el arco de frente. Aportó peligro con sus remates de larga y media distancia.

Maher Carrizo (6): Aportó claridad en cada una de sus participaciones. Se anotó con una asistencia.

Alejo Sarco (7.5): Aprovechó la cesión de Gorosito para gritar el primero. Su presión fue clave para incomodar en la salida de Australia.

INGRESARON

Ian Subiabre (7): Entró a 15 minutos del final y buscó el cambio de ritmo para liquidar la historia. Tuvo una y la aprovechó para el 3-1 final.

Gianluca Prestianni (6): Otro de los que ingresó con piernas frescas y encontró algo de desequilibrio.

Santino Andino (6): Metió un golazo en la primera que tocó en tiempo adicionado.

Tobías Andrada (-): Entró sobre el final.

Juan Villalba (-): Entró sobre el final

