Así quedó la tabla del Mundial Sub 20 tras la clasificación de Argentina: los posibles rivales en octavos de final

Por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20, la Selección Argentina se impuso ante su par de Australia por 4-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander. Con este resultado, el combinado nacional selló su presencia en los octavos de final.

Luego del empate entre Italia y Cuba en el comienzo de la segunda jornada, la Albiceleste salió a la cancha ante la posibilidad de asegurar la clasificación con una victoria. Los de Diego Placente venían de triunfar ante los caribeños y, de volver a hacerlo ante los oceánicos, sellarían su boleto a la próxima instancia.

Argentina marcó una rápida diferencia a los 3 minutos de la primera parte. Dylan Gorosito vio a Alejo Sarco picando hacia el espacio y el delantero, goleador en el debut, se sacó de encima a un defensor y definió con calidad para el 1-0. Cerca del final, Maher Carrizo encontró solo a Tomás Pérez, que estiró la ventaja con un desvío en el área chica.

En el complemento, Santino Barbi cometió un grosero error que le sirvió en bandeja el descuento a Daniel Bennie para ponerle suspenso al encuentro. Finalmente, los de Placente sellaron el triunfo con una conversión agónica de Ian Subiabre y otra de Santino Andino.

De esta manera, Argentina encadenó su segunda victoria en el torneo y se aseguró la clasificación a los octavos de final. En la tercera y última fecha, el sábado ante Italia, jugará por la primera posición de la zona, con el segundo lugar como el peor escenario posible.

Así está el Grupo D del Mundial Sub 20 2025

Los posibles rivales de Argentina en octavos de final

En caso de que los de Placente finalicen en el primer lugar del Grupo D se enfrentarán en octavos ante el tercero del Grupo B (Ucrania, Paraguay, Panamá o Corea del Sur), E (Estados Unidos, Francia, Sudáfrica o Nueva Caledonia) o F (Noruega, Colombia, Arabia Saudita o Nigeria).

Si la Albiceleste terminara segundo en la fase de grupos, su rival saldría de quién se imponga en el Grupo E. Tras la primera fecha, Estados Unidos y Francia lideran con 3 unidades, mientras que Sudáfrica y Nueva Caledonia están expectantes, aún por sumar.

