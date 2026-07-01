¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Inglaterra y RD Congo se ven las caras en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el árbitro Adham Makhadmeh.

El internacional jordano fue designado por la FIFA para impartir justicia en este electrizante duelo intercontinental. Con esta designación, llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más apariciones en las instancias decisivas de la competición.

Este no será el primer desafío de Makhadmeh en la presente cita mundialista. El réferi jordano ya cuenta con experiencia dirigiendo en esta edición de la Copa del Mundo, habiendo impartido justicia previamente en el empate sin goles entre España y Cabo Verde el pasado 15 de junio, así como en la contundente victoria de Bélgica por 5 a 1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los saudíes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por el catarí Khamis Al Marri en el VAR, acompañado por el emiratí Mohammed Obaid Khadim en el AVAR y el estadounidense Joe Dickerson como SVAR.

El equipo arbitral de Inglaterra vs. RD Congo

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Mohammad Alkalaf (Jordania) Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Ahmad Alroalle (Jordania) 4to árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

Khalid Alturais (Arabia Saudita) 5to árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

Mohammed Alabakry (Arabia Saudita) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes) SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

El cuadro del Mundial 2026