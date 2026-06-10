El Diez, a sus 38 años, disputará su sexto Mundial portando la emblemática número 10 y siendo el capitán indiscutido de la Selección Argentina.

Lionel Messi será parte del Mundial 2026 con la Selección Argentina, en lo que simbolizará el certamen en el que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022. Una carrera de leyenda y su vigencia intacta en el fútbol de los Estados Unidos le bastaron para seguir liderando la nómina albiceleste.

No es de extrañar que su presencia en el Mundial sea el principal foco de atención del mundo entero. La posición, su visión de juego inigualable, las actuaciones determinantes a lo largo de su carrera y el respeto absoluto de sus compañeros lo catapultan a ser el eje central del equipo para Lionel Scaloni en Norteamérica.

Leo Messi, el 10 que busca el bicampeonato en el Mundial 2026

El nacido en Rosario, que actualmente tiene 38 años, jugará su sexta Copa del Mundo y será récord por ello, junto a Memo Ochoa y Cristiano Ronaldo. Luego de haber sido campeón del mundo en Medio Oriente, el astro argentino va por una nueva gesta con la Selección Argentina buscando revalidar el premio gordo: la Copa del Mundo.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Lionel Messi?

Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1987.

24 de junio de 1987. Lugar de nacimiento: Rosario, provincia de Santa Fe.

Rosario, provincia de Santa Fe. Edad actual: 38.

38. Nombre de la madre: Celia Cuccittini.

Celia Cuccittini. Nombre del padre: Jorge Messi.

Jorge Messi. Hermanos: tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol.

Un Messi de infante jugando al fútbol en Rosario (Redes Sociales)

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La Pulga nació en Rosario, una de las ciudades más importantes de la República Argentina, ubicada en la provincia de Santa Fe. Messi es el tercero de cuatro hermanos y desde muy chico demostró su talento en las inferiores de Newell’s Old Boys, antes de viajar a España junto a su familia para unirse a las categorías formativas del FC Barcelona, donde se convirtió en el ídolo máximo y en el mejor jugador de todos los tiempos.

Estadísticas y presente en Inter Miami

Partidos jugados: 104

104 Goles: 90

90 Asistencias: 51

51 Títulos: 3 – Leagues Cup 2023, Supporter’s Shield 2024, MLS 2025.

*Los números corresponden a su desempeño en la franquicia de Florida hasta la previa de la Copa del Mundo.

El camino de Lionel Messi en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 17 de agosto de 2005 – Hungría 1 Argentina 2 (Amistoso Internacional).

17 de agosto de 2005 – Hungría 1 Argentina 2 (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: 4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024). (Además, ganó un Mundial sub 20 en 2005 y fue campeón olímpico en 2008)

4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024). (Además, ganó un Mundial sub 20 en 2005 y fue campeón olímpico en 2008) Partidos jugados: 199

199 Goles marcados: 117

117 Mundial anterior: Qatar 2022 (Campeón)

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Lionel Messi partirá, sin lugar a dudas, como titular y capitán en el equipo ideal de Scaloni para el Mundial. La influencia del rosarino en el campo de juego y en el vestuario es irremplazable, y el equipo está diseñado para potenciar sus virtudes y liberarlo de exigencias defensivas excesivas.

De hecho, su rendimiento en Qatar 2022 demostró que con un mediocampo trabajador (De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister), Messi puede dosificar sus esfuerzos para ser letal en los metros finales.

A pesar del paso del tiempo, el Diez sigue siendo el dueño absoluto de la pelota parada, el principal creador de juego y la máxima carta goleadora de la Albiceleste para soñar con el bicampeonato en Norteamérica. La única incertidumbre radica en su físico.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Lionel Messi

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el astro mundial tiene actualmente un valor de mercado de 15 millones de euros, una cifra excepcional para un jugador de su edad, pero que se justifica por su inmenso impacto comercial y deportivo.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el astro mundial tiene actualmente un valor de mercado de 15 millones de euros, una cifra excepcional para un jugador de su edad, pero que se justifica por su inmenso impacto comercial y deportivo. Salario: en el Inter Miami y según lo expresado por la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi percibe un salario de 28 millones de dólares por año, solamente como ingreso por ser jugador de Inter Miami y sin incluir todos los extras comerciales y empresariales.

en el Inter Miami y según lo expresado por la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi percibe un salario de 28 millones de dólares por año, solamente como ingreso por ser jugador de Inter Miami y sin incluir todos los extras comerciales y empresariales. Cláusula de rescisión: no posee una cláusula de salida tradicional en el esquema de la MLS, ya que su contrato está estructurado como Jugador Franquicia con múltiples beneficios asociados a la liga.

Vida personal: familia, pareja e hijos de la Pulga

El diez argentino se encuentra en pareja desde su juventud con Antonela Roccuzzo, a quien conoció en Rosario cuando apenas eran unos niños. Se casaron en una gran ceremonia en su ciudad natal el 30 de junio de 2017. Juntos tienen tres hijos: Thiago (nacido en 2012), Mateo (nacido en 2015) y Ciro (nacido en 2018), quienes suelen acompañarlo en cada estadio, convirtiéndose en el gran pilar emocional del capitán argentino a lo largo de toda su carrera.