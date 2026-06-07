A 4 días del Mundial 2026, Uruguay sumó a un profesional de Flamengo para trabajar con De Arrascaeta

El volante charrúa se desgarró en la previa de la gran cita, pero Marcelo Bielsa confía en poder recuperarlo a tiempo.

El 11 de junio arrancará el Mundial 2026 y los equipos ultiman detalles para llegar de la mejor forma posible a la cita de la FIFA. La Selección de Uruguay, que no disputará amistosos previos a la fase de grupos, afronta un contratiempo por la lesión de Giorgian De Arrascaeta.

El volante ofensivo de Flamengo, una de las piezas clave y referente en la Celeste, sufrió una lesión muscular en el gemelo en uno de los entrenamientos. A pesar de la magnitud del diagnóstico, el charrúa mantiene su lugar entre los 26 convocados y ya se trabaja para que pueda estar a disposición lo más pronto posible.

A cuatro días del inicio, las apuestas mundial para el grupo de Argentina concentran la atención: te traemos el análisis de momios rival por rival.

La AUF, a través de un comunicado, confirmó que la lesión “no imposibilita su participación en el Mundial”. Con manos a la obra, el cuerpo médico, con el aval de Marcelo Bielsa, se mueve rápido para buscar su recuperación, que se podría dar para los 16avos de final.

En ese contexto, este domingo se conoció que a De Arrascaeta lo acompañará en Estados Unidos Laniyan Neves, fisioterapeuta de Flamengo. El integrante del cuerpo médico del club carioca es un hombre de confianza del líder del Mengao y ya lo acompañó en otras recuperaciones.

Neves trabajará con De Arrascaeta. (Foto: Getty)

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El futbolista activó esta posibilidad y tanto Flamengo, como el propio Neves y el cuerpo técnico de la Selección Uruguaya dieron el visto bueno. La Celeste viajará este martes rumbo a la Ciudad de México para afrontar el sueño de ganar su tercer Mundial.

La lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey).

Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey). Defensas: José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo).

José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo). Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos) Delanteros: Darwin Núñez (Al Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

El grupo de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay compartirá el Grupo H del Mundial 2026 con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut del seleccionado charrúa será el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segundo partido será contra Cabo Verde, el 21 de junio en el mismo recinto, y el cierre de Uruguay en la Fase de Grupos será contra España, el 26 de junio en el Estadio Akron de Jalisco.

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