Acusan que Tagliafico incumplió una nueva regla del Mundial y que Argentina fue beneficiada: qué dice realmente el reglamento de la FIFA

Tras la clasificación ante Cabo Verde, desde España cuestionaron que el defensor tendría que haber estado un minuto fuera de la cancha durante una jugada clave.

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde en el Mundial dejó absolutamente de todo en lo que fue una clasificación tan sufrida que hasta el último segundo fue un verdadero caos. Tan frenético fue el desenlace que, apenas terminado el encuentro, comenzó a instalarse una polémica desde la prensa española y las redes sociales.

Ciertos analistas, entre los que se encuentra Diario AS, sostuvieron que el árbitro canadiense Drew Fischer había incumplido una de las nuevas reglas que la FIFA implementó para la temporada 2026/27 y, como consecuencia, había beneficiado a la Albiceleste. Una interpretación que agudizó el debate al saltearse un detalle fundamental del propio reglamento.

El protagonista de la discusión fue Nicolás Tagliafico. En el minuto 115, el lateral izquierdo recibió un golpe en la nariz mientras defendía una pelota parada que derivó en un tiro de esquina a favor de los africanos. La acción le provocó una hemorragia al defensor; al advertirlo, el árbitro detuvo el juego y le ordenó abandonar provisionalmente el campo para cortar el sangrado y reemplazar su camiseta, visiblemente manchada.

Le dan a un puñetazo a Tagliafico pero el robo es de Argentina JAJAJAJA el mundo al reves pic.twitter.com/JnMhET1v2w — Rey (@Killtheidebky1) July 4, 2026

Al hacerlo, la cuarta árbitra del encuentro constató el cambio de indumentaria y el juez principal le permitió a Tagliafico reingresar a la cancha. Mientras eso ocurría, Cabo Verde esperaba para ejecutar un córner que podía significar el 3-3. Fue justamente allí donde nació la controversia.

El reclamo inicial contra Argentina

Desde España argumentaron que Tagliafico no debía haber regresado inmediatamente. La explicación se apoyó en las modificaciones reglamentarias de laIFAB, la cual en el “protocolo del tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego” establece que un futbolista debe permanecer un minuto fuera del campo tras la reanudación si el juego se detiene por una lesión.

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La queja de la prensa apuntaba a que el propio reglamento señala que este minuto obligatorio se aplica si se da una de las siguientes tres situaciones: “El partido se ha interrumpido porque el jugador ha sufrido o se sospecha que ha sufrido una lesión; el árbitro ha indicado al cuerpo médico que entre en el terreno de juego; o el árbitro ha preguntado al jugador si necesita atención médica en el terreno de juego y el jugador la ha solicitado”.

El momento en el que Tagliafico se cambió la camiseta y fue atendido por su sangrado bajo la revisión arbitral.

Bajo esta interpretación, los críticos afirmaban que Argentina debió defender el último córner con diez futbolistas debido a que el juego se detuvo por el golpe del lateral. Sin embargo, esa interpretación omite un detalle fundamental del propio reglamento.

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Qué dice realmente el reglamento y por qué Tagliafico sí podía volver

Si bien la prensa citó las condiciones generales para un jugador lesionado, ignoró que el protocolo está diseñado para aquel futbolista que “reciba tratamiento médico dentro del campo, o cuya lesión provoque que el juego se interrumpa“. En el caso de Tagliafico, el cuerpo médico de Argentina nunca entró a la cancha y su sangrado nunca provocó la detención del partido hasta que el árbitro lo invitó a cambiar su indumentario. Por ende, el protocolo del minuto de penalización jamás debió activarse.

La introducción del Protocolo del tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego de la IFAB.

Ante la ausencia de asistencia médica interna, la jugada pasa a regirse por la regla específica para futbolistas con hemorragias (Regla 5). El texto oficial de la IFAB determina que si un jugador está sangrando, el árbitro lo invitará a salir. El reglamento añade textualmente que “dicho jugador solo podrá volver a entrar tras la señal del árbitro, quien comprobará que la hemorragia haya cesado y que no haya sangre en su uniforme”. Esto fue exactamente lo que se controló en el lateral, habilitando su regreso inmediato en cuanto estuvo limpio.

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La regla de la IFAB dedicada a casos de sangrado durante el partido.

Por último, el reglamento liquida cualquier tipo de duda respecto al momento del reingreso. Al tratarse de una salida combinada por sangrado y por corrección de equipamiento (Regla 4), la ley de la IFAB explica que el jugador lesionado “podrá regresar al campo cruzando cualquiera de las líneas de demarcación si el balón no estuviera en juego” , siempre y cuando reciba el permiso del juez principal.

Dado que Cabo Verde aún no había ejecutado el tiro de esquina y el juego seguía detenido, Tagliafico cumplió con la revisión exterior, recibió la señal del réferi y ocupó su lugar en el área de forma completamente legal. Por lo tanto, el árbitro Drew Fischer procedió conforme al reglamento de la temporada 2026/27. Exigirle a Argentina jugar con diez hombres durante un minuto habría sido un castigo injusto y antirreglamentario.

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