Árbitro francés: la designación de FIFA para Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Se confirmó el juez principal y sus asistentes para el próximo partido de la Selección Argentina.

Este martes, la Selección Argentina vuelve a presentarse en el Mundial 2026, su rival será Egipto, en Atalanta, por los octavos de final de la competencia. En ese contexto, FIFA hizo oficial hoy que el encargado de arbitrar ese partido será el árbitro francés François Letexier.

El colegiado de 37 años, que es internacional desde 2017, afronta el gran desafío de liderar el equipo arbitral en este cruce de la Copa del Mundo, en lo que será su tercer partido como árbitro principal, luego de haber sido el elegido para Costa de Marfil vs. Ecuador en la primera fecha, y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, en el cierre de la fase de grupos.

Francois Letexier, el árbitro francés para Argentina vs. Egipto.

Letexier cuenta con una destacada trayectoria en las competencias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), habiendo dirigido la final de la Eurocopa 2024 y la final de la Europa League 2026. Además, viene de registrar un importante paso por el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Estados Unidos durante 2025.

Acompañando a Letexier estarán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, como asistentes, y los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Aún no se conocen los jueces para el VAR.

Letexier, Mugnier y Rahmouni, la terna principal para el partido de Argentina. (Getty)

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Resumiendo brevemente la actuación de Letexier hasta el momento en la Copa del Mundo, es un árbitro que no ha tenido mayores polémicas, y que ha optado por la tarjeta amarilla con bastante frecuencia para mantener las riendas de los encuentros.

Letexier ha amonestado ocho jugadores en estos dos partidos, cuatro en cada uno de ellos. Kessie, Fofana, Doué y Porozo vieron la cartulina en el primero de los partidos, Wagner Piña, Abdulhamid, Al-Dawsari y Al-Buraikan lo hicieron en el segundo.

Cuerpo arbitral para Argentina vs. Egipto

Árbitro principal : François Letexier (Francia)

: François Letexier (Francia) Asistente 1 : Cyril Mugnier (Francia)

: Cyril Mugnier (Francia) Asistente 2 : Mehdi Rahmouni (Francia)

: Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro : Espen Eskas (Noruega)

: Espen Eskas (Noruega) Quinto árbitro: Isaak Bashevkin (Noruega)

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