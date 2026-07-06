Javier Aguirre tras la eliminación de México con Inglaterra: ”No te puedes equivocar porque te condena”

El entrenador de la Selección de México hizo un primer diagnóstico de lo que fue la derrota con Inglaterra.

La Selección de México se despidió de la Copa del Mundo 2026. Cayó 3 a 2 en el Estadio Azteca con Inglaterra en uno de los partidos correspondientes a los Octavos de Final. A pesar de sufrir la expulsión de Jarell Quansah en los primeros minutos del complemento, se impuso gracias a dos tantos de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para los locales).

Tras la derrota, el que hizo una descripción sobre lo que fue la caída que decretó la eliminación fue Javier Aguirre: ”No les puedo reprochar nada. Yo creo que es futbol, cometimos un par de errores en los goles que nos acertaron. Hicimos lo que pudimos. Estas son las grandes ligas, no te puedes equivocar porque te condena”.

En esa misma línea, el Vasco insistió: ”Tenés que hacer un partido pefecto para ganarle a Inglaterra. Llegamos con mucho ánimo de revertir el marcador, pero viene el 3 a 2 que a todas luces me pareció evitable. Ellos son un equipo muy sólido y había que intentarlo”.

Por otro lado, el entrenador de la Selección de México admitió su pesar por la ilusión que había mostrado el pueblo mexicano durante el torneo: ”Me da tristeza por la gente, creo que los jugadores pueden estar tranquilos hicieron lo que pudieron ante un gran equipo”.

💔 "SÉ QUE LA AFICIÓN SE VA TRISTE Y ME DUELE"😔



Javier Aguirre admitió que las desconcentraciones sepultaron a México🇲🇽, pero defendió el buen partido de sus jugadores y agradeció el alma que dejó la afición en la tribuna. 🥲🙏



¿Qué te pareció el partido del 'Tri'? 👇



📺… pic.twitter.com/ZJY57aMtfA — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Inglaterra sigue camino hacia los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra, ahora, tendrá que verse las caras con Noruega en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado que encabeza Erling Haaland viene de cargarse a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido será el sábado 11 de julio en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami.

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Inglaterra volvió a ganar en el Estadio Azteca tras 40 años

La Selección de Inglaterra volvió a ganar en el Estadio Azteca este 5 de julio del 2026 al vencer al combinado local por 3 a 2. La última vez que había pisado el césped del recinto de la Ciudad de México fue el 22 de junio de 1986, día en el que perdió con la Selección Argentina de Diego Maradona en los Cuartos de Final del Mundial de aquel año.

En síntesis