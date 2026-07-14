Pablo Zabaleta ya palpita el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: ”Súper intenso”

El exfutbolista de la Selección Argentina describió al equipo de Lionel Scaloni y anticipó qué se podrá ver este miércoles en la Semifinal que se jugará en Atlanta.

La Selección Argentina, tras ganar el Grupo J (Argelia, Austria y Jordania) de la Copa del Mundo 2026, superó a Cabo Verde en 16vos de Final, a Egipto en Octavos y a Suiza en Cuartos. Por eso, va a estar jugando la Semifinal frente a Inglaterra este miércoles 15 de julio en el estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta.

Sin embargo, la Albiceleste todavía no alcanzó el brillo que se esperaba o que por lo menos se pudo ver en algunos tramos del proceso entre la Final de Qatar 2022 y el inicio del certamen que se está desarrollando en suelo norteamericano, un factor que, sin dudas, agranda al elenco comandado por el alemán Thomas Tuchel.

Al respecto, el que explicó por qué no se está viendo la mejor versión de la Selección Argentina fue Pablo Zabaleta, quien se está desempeñando durante el Mundial 2026 como integrante del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. ”Argentina no tiene extremos puros. Si ves las características de los cuatro mediocampistas, con Paredes, De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández, son jugadores que tienden más a asociarse y de juntarse que de estar parado afuera y esperar que les llegue la pelota para poder hacer acciones uno contra uno, no son ese estilo de jugadores”, explicó el ex San Lorenzo.

En ese mismo sentido, Pablo Zabaleta, en la charla que tuvo con el sitio oficial de la FIFA, también señaló la razón por la que la Selección Argentina pierde intensidad y no crea tantas opciones de gol: ”Entonces la selección acumula mucho juego interior, de muchos pases, hasta te diría que las posesiones son demasiadas largas y eso hace que no haya demasiada verticalidad y que no se creen demasiadas situaciones ofensivas”.

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta. Getty Images.

Y para cerrar su análisis del planteo de Scaloni, añadió: ”El peligro de la Selección Argentina viene más por encontrar a Messi en una situación favorable de una recuperación y que después Leo pueda girar ya desde ahí encarar, o quizás un pelotazo a Julián que hace muy buenos desmarques”.

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Las similitudes entre Argentina e Inglaterra según Pablo Zabaleta

‘‘Inglaterra vive el fútbol de una manera muy especial. Cuando estás ahí jugando la Premier, te das cuenta de que el fútbol lo es todo en ese país. Los hinchas esperan que llegue el fin de semana para ir a la cancha. Sea de local, de visitante, viajan. Siempre los partidos llenos, la gente acompaña mucho. Hay mucha pasión. Y lo mismo en Argentina”, comparó Pablo Zabaleta.

Asimismo, resaltó las similitudes entre los dos países: ”Vivimos el fútbol de una manera muy intensa. Llegan los Mundiales y hay camisetas de la Selección por todos lados. La gente incluso, compañeros con los que trabajo, me lo repiten todo el tiempo que no paran de ver camisetas de la Selección y que es impresionante cómo se vuelca el público con la Selección. Hay mucha similitud en cuanto a la pasión por este deporte”.

En síntesis

Mundial 2026: Argentina jugará la semifinal contra Inglaterra el 15 de julio en Atlanta.

Argentina jugará la semifinal contra Inglaterra el 15 de julio en Atlanta. Pablo Zabaleta: el exjugador integra el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

el exjugador integra el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. Selección Argentina: superó a Cabo Verde, Egipto y Suiza en las instancias eliminatorias.