Lamine Yamal habló en la previa de la Semifinal de la Copa del Mundo 2026, en la que España se medirá con Francia en Dallas.

Lamine Yamal está a punto de jugar, por primera vez, una Semifinal de la Copa del Mundo. En este caso será en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Francia en el majestuoso estadio de la ciudad de Dallas, este martes 14 de julio desde las 14 horas local (16 horas en Argentina).

Al respecto, el joven futbolista fue quien se hizo cargo de la habitual conferencia de prensa previa a cada encuentro. Se mostró tranquilo y confiado con que España pueda sortear al que para muchos es el principal candidato a quedarse con el trofeo.

“Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados”, fue una de las primeras frases que soltó. Y para reforzar su fe de cara al duelo con el actual subcampeón del Mundo, Lamine Yamal añadió: “Nos vemos campeones como en 2010, ¿por qué no?”.

Por otro lado, le consultaron a raíz de una de sus respuestas sobre su contrincante de turno a lo largo de la competencia: “Me preguntaron si me daba miedo y dije que no. Como ha dicho Koundé, el fútbol se retoma como lo que es. Y ya está”.

Lamine Yamal en el último entrenamiento antes del partido con Francia. Getty Images.

España espera que Lamine Yamal aumente su nivel

En general, la prensa española ha señalado a Lamine Yamal por sus altibajos durante la competencia. Al respecto, el propio futbolista comentó: “No siento presión. Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí. Pero mañana confío en que saldrá bien. Estoy seguro de que mañana va a ser un día especial”.

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Además, dejó en claro que no le preocupa ser quien marque para que la Selección de España gane: “No me preocupan los goles, pero siempre es especial en marcar en partidos así. Obviamente, acepto el reto”.

Y cerró: “Juego como sé. Nunca voy a jugar mejor ni peor. Siempre al máximo y al servicio del equipo. Cuando lo das todo no sientes presión”.

En síntesis

Lamine Yamal: el futbolista disputará la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia.

el futbolista disputará la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. 14 de julio: España enfrentará a Francia a las 14:00 hora local en Dallas.

España enfrentará a Francia a las 14:00 hora local en Dallas. Mundial 2010: en conferencia de prensa previa, el jugador declaró: “nos vemos campeones”.