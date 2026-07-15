Didier Deschamps apuntó al árbitro tras la eliminación de Francia con España: ”¿Creen que estuvo a la altura?”

El entrenador de la Selección de Francia dejó en claro que no quedó conforme con el accionar del salvadoreño Iván Barton.

La Selección de Francia se quedó sin su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo. Luego de ganarle a Croacia en Rusia 2018 y de caer con Argentina en Qatar 2022, esta vez quedó en la orilla del último partido al ser superado 2 a 0 por España en Dallas en la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto, el que se refirió al objetivo frustrado de los galos fue su entrenador, Didier Deschamps: “España es muy fuerte. No hemos estado a la altura. Cometimos demasiados errores. Y además estaba la gran calidad de España. La decepción es enorme. Tuvimos la lesión de Saliba, la amarilla de Rabiot…”.

En esa misma línea, el estratega que dejará su cargo luego del encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto, agregó: “El componente emocional es importante. No hemos desplegado el juego que queríamos. Notamos que para muchos jugadores era su primera semifinal de un Mundial. No llegamos a dar el 100%”.

Además, remarcó que si bien su cuerpo técnico también erró en el análisis del partido, España hizo lo suyo para quedarse con el pasaje al Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey: “Ha hecho su trabajo. Pero el rival era excelente. No supimos leer el partido, creo que el rival es del mérito”.

Didier Deschamps dejará de ser el entrenador de Francia tras el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Getty Images.

Por otro lado, Deschamps dejó en claro que no quedó conforme con la labor del árbitro salvadoreño Iván Barton: “No es porque hayamos perdido, pero ¿creen que el árbitro estuvo a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar al partido, no sólo el penalti. Pero no voy a entrar en eso”.

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Para finalizar, no quiso hablar del cierre de su proceso al mando de la Selección de Francia: “Queríamos la final, pero no importa cómo estoy yo. Nos queda el tercer y cuarto puesto. No vamos a tirar por tierra lo que hemos hecho. No es el momento de hablar del futuro. Estoy muy orgulloso y contento de lo que hemos logrado”.

¿Cuándo juegan Argentina e Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina e Inglaterra definen la otra Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será este miércoles 15 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

En síntesis

España : venció 2 a 0 a Francia en la semifinal disputada en Dallas.

: venció 2 a 0 a Francia en la semifinal disputada en Dallas. Didier Deschamps : dejará su cargo tras el encuentro por el tercer puesto.

: dejará su cargo tras el encuentro por el tercer puesto. Iván Barton: el entrenador cuestionó la labor del árbitro salvadoreño en la semifinal.