Cuándo, dónde y en qué estadio se juega el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra

Todos los detalles relacionados con el desarrollo del partido correspondiente al tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo.

Luego de las clasificaciones de España y Argentina al cabo de sus victorias frente a los combinados de Francia e Inglaterra, quedaron definidos los finalistas del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, a disputarse el próximo domingo en Nueva Jersey.

Pero, paralelamente, también quedaron resueltos los seleccionados que protagonizarán el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto de la propia Copa del Mundo. Son, precisamente, los conjuntos de Francia e Inglaterra luego de sus respectivas caídas.

En medio de ese panorama, el partido en cuestión por el tercer puesto se disputará el próximo sábado 18 de julio con el imponente Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, como testigo y como escenario. Un duelo que pondrá en juego el bronce mundialista.

Así es el Hard Rock Stadium de Miami

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Miami Gardens Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como Hard Rock Stadium), ubicado en la localidad de Miami Gardens, dentro del área metropolitana de Miami, Florida, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular techo multidireccional que cubre casi la totalidad de las tribunas y por ser el hogar de los Miami Dolphins de la NFL, cuenta con una capacidad adaptada de 65.326 espectadores para esta gran cita de la FIFA.

El cuadro del Mundial 2026