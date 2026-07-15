”Cargando la segunda estrella”: en España ya se ven campeones tras eliminar a Francia

España se metió en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si bien no es una sorpresa porque viene de ser campeón de Europa y finalista de la última UEFA Nations League, llega reforzado al último encuentro de la competencia porque superó con autoridad a Francia, la que era considerada como la máxima candidata al título.

Es por eso que en el país de la Península Ibérica ya se ven dando la vuelta olímpica el próximo domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey, en donde enfrentará a Argentina o a Inglaterra, quienes se enfrentan este miércoles en Atlanta por la otra semifinal.

”Cargando segunda estrella”, fue la publicación del Diario Marca apenas se consumó el pase a la Final de la Selección de España, tras derrotar 2 a 0 a los comandados por Didier Deschamps con tantos de Mikel Oyarzabal de penal en el primer tiempo y de Pedro Porro en el complemento.

Mientras que por su parte, Tomás Roncero, director del Diario AS, fiel a su estilo como lo hace en El Chiringuito, manifestó: ”Lo hemos conseguido. Estamos en la última recta del sueño como en Sudáfrica. Vamos por la segunda estrella bajo las últimas consecuencias. Le ganamos a la favorita. Lo que tenemos nosotros es el orgullo de un equipo que juega como una familia”.

Además, el confeso hincha del Real Madrid, le mandó un mensaje a Kylian Mbappé: ”Yo te quiero mucho cuando estás en el Madrid. Tendrías que haber nacido en España, porque en España ganarías”.

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España llegó a su segunda final de la Copa del Mundo

La Selección de España, al vencer a Francia, se clasificó a su segunda final de la Copa del Mundo en la historia. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando se consagró tras derrotar a Países Bajos 1 a 0 con un tanto de Andrés Iniesta. Ahora intentará repetir este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

En síntesis