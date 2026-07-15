”Fracaso monumental”: los medios franceses no escatimaron en críticas tras la eliminación del Mundial 2026

La Selección de Francia estuvo muy lejos de desplegar en el campo de juego del AT&T de Dallas frente a España todo lo que había mostrado durante los partidos anteriores de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esa actitud avasallante que mostró en su camino contra Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos fue, principalmente, lo que le faltó ante la Roja.

De esta manera, Les Blues se quedaron sin su tercera final consecutiva del certamen (hubiera igualado la racha de Brasil, que fue campeón en 1994 y 2002 y subcampeón en 1998) y ahora disputarán el compromiso por el tercer y cuarto puesto en Miami (en lo que, por cierto, se tratará de la despedida de Didier Deschamps).

Al respecto de la eliminación, los que no tuvieron ni una pizca de piedad fueron los siempre filosos medios de comunicación franceses, empezando por L’Equipe: ”El plan fracasó y no hay plan B. Por tercera vez consecutiva, Francia ha sido derrotada en semifinales de una competición internacional por España, este martes en la Copa del Mundo. Y eso… después de haber ganado sus 9 semifinales anteriores, sin tener que enfrentarse a España”.

Por su parte, RMC Sports, reportó: ”Una Francia totalmente aniquilada: el peor equipo de Francia, el más insignificante, jamás visto en la Copa del Mundo”.

Foot Mercato no se quedó atrás y apuntó: ”El fracaso monumental del ataque francés. Impulsada por su ataque desde el inicio de la competición, la selección francesa fue completamente superada por España. Y, en particular, su unidad ofensiva, cuyo inesperado colapso frustró sus esperanzas”.

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En tanto que Le Paisien publicó: ”Se cancelan los fuegos artificiales… El martes por la noche en Dallas, el equipo francés fue arrollado por la ola roja española. Jugarán el partido por el tercer puesto el sábado. Una cruel decepción”.

Francia se vuelca al ciclo de Zinedine Zidane

Didier Deschamps se despedirá del puesto de entrenador de la Selección de Francia tras 14 años, ciclo en el que acumuló el título del Mundial de Rusia 2018 y el de la Liga de las Naciones de la UEFA 2020/2021. Dirigirá su último partido este sábado 18 de julio en Miami por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 y le cederá su lugar a Zinedine Zidane.

En síntesis

Selección de Francia : eliminada por España en la semifinal del Mundial 2026 en Dallas.

: eliminada por España en la semifinal del Mundial 2026 en Dallas. Didier Deschamps : dejará su cargo tras disputar el partido por el tercer puesto.

: dejará su cargo tras disputar el partido por el tercer puesto. L’Equipe: remarcó que Francia perdió su tercera semifinal internacional consecutiva ante España.