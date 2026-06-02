El Tigre de Santa Marta se desempeña en Millonarios, pero en plena temporada dirá presente en la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. La Selección Colombia tiene la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo y para eso Néstor Lorenzo realizó una convocatoria con jugadores importantes, especialmente de mitad de cancha para adelante. Uno de los futbolistas colombianos más importantes de las últimas décadas es Radamel Falcao García.

El ex atacante de River, que actualmente se desempeña en Millonario, viajará a la Copa del Mundo para ser comentarista en ESPN. Cabe recordar que el Mundial se verá a través de Disney+. En la cadena internacional, Fernando Palomo será relator y el Tigre de Santa Marta oficiará de comentarista.

Radamel Falcao en Millonarios. (Foto: Prensa Millonarios).

Cabe recordar que Radamel Falcao disputó un solo Mundial con la camiseta de la Selección Colombia, pese a haber participado de cuatro procesos de Eliminatorias. Los cafeteros no clasificaron a Sudáfrica 2010 ni a Qatar 2022, mientras que sí lo hizo al de Brasil 2014 (Falcao se lesiona en la previa) y a Rusia 2018, al único que viajó el Tigre.

😍 FICHAJE DE LUJO



🇨🇴 Radamel Falcao se suma a ESPN para comentar los partidos de Colombia en el Mundial 2026



🎙️ La Copa Mundial de la FIFA 2026 por el Plan Premium de #DisneyPlus 🤩🔜#ESPNMundial pic.twitter.com/4lkST64Uhx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 1, 2026

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

17/06 | Colombia vs. Uzbekistan – Estadio Azteca, Ciudad de México

23/06 | Colombia vs. República Democrática del Congo – Estadio Chivas, Guadalajara

27/06 | Colombia vs. Portugal – Hard Rock Stadium, Miami

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