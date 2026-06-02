Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. La Selección Colombia tiene la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo y para eso Néstor Lorenzo realizó una convocatoria con jugadores importantes, especialmente de mitad de cancha para adelante. Uno de los futbolistas colombianos más importantes de las últimas décadas es Radamel Falcao García.
El ex atacante de River, que actualmente se desempeña en Millonario, viajará a la Copa del Mundo para ser comentarista en ESPN. Cabe recordar que el Mundial se verá a través de Disney+. En la cadena internacional, Fernando Palomo será relator y el Tigre de Santa Marta oficiará de comentarista.
Radamel Falcao en Millonarios. (Foto: Prensa Millonarios).
Cabe recordar que Radamel Falcao disputó un solo Mundial con la camiseta de la Selección Colombia, pese a haber participado de cuatro procesos de Eliminatorias. Los cafeteros no clasificaron a Sudáfrica 2010 ni a Qatar 2022, mientras que sí lo hizo al de Brasil 2014 (Falcao se lesiona en la previa) y a Rusia 2018, al único que viajó el Tigre.
😍 FICHAJE DE LUJO— ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 1, 2026
🇨🇴 Radamel Falcao se suma a ESPN para comentar los partidos de Colombia en el Mundial 2026
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El fixture de Colombia en el Mundial 2026
- 17/06 | Colombia vs. Uzbekistan – Estadio Azteca, Ciudad de México
- 23/06 | Colombia vs. República Democrática del Congo – Estadio Chivas, Guadalajara
- 27/06 | Colombia vs. Portugal – Hard Rock Stadium, Miami
DATOS CLAVE
- Radamel Falcao García será comentarista de la cadena ESPN en el Mundial 2026.
- El actual delantero de Millonarios analizará los partidos junto al relator Fernando Palomo.
- La transmisión oficial de la Copa del Mundo se emitirá mediante Disney+.