La Defensoría del Pueblo de Colombia pide que Sebastián Villa no sea convocado al Mundial 2026: “El mensaje es desolador”

Iris Marín Ortiz le envió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciándose en contra de la inclusión del jugador en la prelista.

La decisión de Néstor Lorenzo de incluir a Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026 causó mucho revuelo en el país. Más allá de su buen andar futbolístico en Independiente Rivadavia, a gran parte de sus ciudadanos le parece inadmisible que el jugador sea considerado aún con sus antecedentes por violencia de género. Tal es así que en las últimas horas hubo una carta de la Defensoría del Pueblo a la Federación Colombiana de Fútbol.

Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo de Colombia, fue quien redactó el escrito enviado a la FCF. Allí, asegura que convocar al ex Boca significa poner en juego “el límite ético que la sociedad decidió defender” respecto a la violencia contra las mujeres.

“La camiseta de Colombia no representa solo resultados deportivos; representa también aquello que aspiramos a ser como sociedad“, aseguró Marín y agregó: “Cuando se viste esa camiseta, el jugador inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración, identidad y esperanza“.

La defensora del pueblo aseguró que los antecedentes de Villa “no pueden reducirse a «problemas personales» ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica llevar la camiseta de Colombia en un mundial“.

“Fue tan importante lo que ocurrió en 2011 cuando ‘El Bolillo’ Gómez dejó la dirección técnica de la selección tras agredir a una mujer. Más allá de las discusiones jurídicas, entendimos algo fundamental: que la selección Colombia no podía convivir simbólicamente con la violencia contra las mujeres. No existía una regla escrita que obligara a su salida de la dirección técnica. Surgió, más bien, un límite ético que la sociedad decidió defender”, expresó.

Cabe remarcar que Sebastián Villa no es convocado a la Selección Colombia desde 2019, antes de que recibiera su primera denuncia por violencia de género. Sin embargo, en el último tiempo, Néstor Lorenzo mostró intenciones de citarlo en otras fechas FIFA y ahora lo incluyó en su prelista para la Copa del Mundo.

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La carta de la Defensoría del Pueblo de Colombia

Qué dijo Lorenzo de la convocatoria a Sebastián Villa

Días atrás, Néstor Lorenzo justificó su decisión de convocar a Sebastián Villa: “Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento, porque él había tenido algún tema o todavía estaba. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura“.

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“No lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba. Lo noté sincero, lo noté bien. Me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’. En todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente. En su momento sí se lo juzgó y se lo castigó. Hoy en día está jugando, está a disposición”, concluyó.

Los 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas

Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández

Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera

Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.

En síntesis

Sebastián Villa integra la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026.

integra la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026. Iris Marín Ortiz envió una carta a la FCF rechazando éticamente esta decisión.

envió una carta a la FCF rechazando éticamente esta decisión. Desde 2019 el delantero no es convocado a la Selección Colombia.