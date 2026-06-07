El lateral sufrió una distensión en el aductor, fue desafectado y el entrenador sumó a un mediocampista.

Este domingo y tras la confirmación de su lesión, se conoció que Wesley fue desafectado de la Selección de Brasil. A raíz de la cuestión muscular que sufrió en el amistoso de este sábado ante Egipto, el lateral derecho se perderá la Copa del Mundo 2026. A raíz de esta noticia, Carlo Ancelotti ya anunció a Éderson como su reemplazante, aunque juega en una posición muy diferente.

El duelo llevado a cabo en Cleveland fue el último desafío de preparación de la Verdeamarela antes del inicio del Mundial. Sin embargo, pidió el cambio a los 16 minutos del primer tiempo tras haber sentido una fuerte molestia muscular que le impedía jugar con normalidad. El lateral derecho se retiró desconsolado, rompió en llanto y sus compañeros lo tranquilizaron en el banco de suplentes.

ALARMA MUNDIALISTA EN BRASIL: Wesley sintió una molestia y pidió el cambio en el primer tiempo del Amistoso entre Brasil y Egipto.



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Lo cierto es que, inmediatamente después de que finalizó el amistoso ante Egipto, el defensor se sometió a los estudios correspondientes para conocer el grado de la lesión. Así las cosas, los resultados arrojaron una distensión en el músculo aductor del muslo izquierdo. Debido a que el plazo de recuperación indicaba un mínimo de 12 o 15 días, el entrenador lo excluyó.

Cuando Wesley abandonó el campo de juego a los 16 minutos de juego, ingresó Danilo en su lugar y completó el partido en dicha posición. Sin embargo, cabe aclarar que no hay otro lateral derecho en la lista de convocados, por lo que el puesto lo competirán entre el propio Danilo y el zaguero central Ibáñez. Con ese contexto sobre la mesa, ahora Ancelotti citó a un mediocampista.

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En ese sentido, Éderson se sumará al plantel de Brasil para disputar el Mundial 2026. Vale resaltar que no se trata del arquero con pasado en Manchester City, sino del volante central que se desempeña en Atalanta y mantiene un gran presente. Tan positiva es su actualidad que Manchester United negocia con el elenco italiano para comprarlo en este mercado de pases venidero.

El mediocampista de 26 años tuvo pasos por Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza en el fútbol brasileño, pero emigró en 2022. Ya en Europa, tuvo una estadía en Salernitana y dio el salto al conjunto de Bérgamo, del cual pareciera que se irá en esta ventana. Así, competirá por un lugar en el equipo con: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá.

Ederson, mediocampista brasileño de Atalanta. (Getty Images)

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