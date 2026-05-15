Álbum virtual Mundial 2026: lista de códigos para canjear sobres gratis hoy

Todos los códigos disponibles del Álbum Virtual del Mundial 2026: cómo canjearlos y conseguir sobres extra todos los días.

Todos los días, el Álbum Virtual del Mundial 2026 te ofrece dos sobres gratuitos de cinco figuritas cada uno. Sin embargo, tienes la opción de abrir hasta cuatro sobres diarios. Para alcanzar este límite, puedes escanear diferentes artículos promocionales, o bien utilizar códigos que te darán más sobres.

Hay códigos de un solo uso, que se consiguen abriendo sobres del álbum físico o en el dorso de algunos artículos de promoción, pero también hay códigos abiertos que todos los usuarios pueden utilizar. Cada día se van añadiendo nuevos códigos, y a continuación te compartimos la lista completa hasta el momento.

Lista de códigos del Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

Como canjear los códigos del Álbum Virtual

Para canjear los códigos del Álbum Virtual puedes hacerlo ingresando a la opción del “Código Promocional”, que aparecen en la parte derecha del menú principal, ya sea en la versión App o Web del mismo.

En el sector derecho de la pantalla, la opción para introducir los códigos promocionales.

Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla. Esta segunda opción es exclusiva para la aplicación.

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Una vez canjeado, el código dará el sobre gratis.

Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito. Podrás abrirlo regresando al menú principal, si todavía no haz alcanzado el límite de cuatro sobres diarios.