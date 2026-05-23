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Fórmula 1

Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Canadá de la F1 2026 EN VIVO y ONLINE: Gasly largará desde boxes

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 este sábado. Seguí el minuto a minuto junto a BOLAVIP.

Colapinto en la sprint de Canadá
© Getty ImagesColapinto en la sprint de Canadá

Luego de un viernes complicado, que lo vio quedarse fuera de la prueba libre por problemas mecánicos, Franco Colapinto logró clasificar en la posición 13 para la carrera sprint, y este sábado buscará adelantar hasta el Top 8 y sumar algún punto más para el campeonato mundial en el Gran Premio de Canadá.

Vivi el GP de Canadá de la Fórmula 1 en Disney+

La carrera está pactada a 23 vueltas, comenzará a las 13:00hs en horario argentino y se podrá ver por Fox Sports en Argentina, y en Disney+ en toda Latinoamérica.

Verstappen se prepara para la carrera

El tetracampeón del mundo vuelve a la F1 tras la decepción de quedarse a 3 horas de ganar las 24hs de Nürburgring.

Se abre la pista

Los autos ya pueden salir del pitlane y dirigirse a la grilla de partida.

Los cambios en el auto de Colapinto

  • Conjunto de bombas de alimentación de combustible.
  • Modificación de los parámetros relacionados con la sustitución de la bomba de alimentación de combustible.

No son causa de sanciones ni penalizaciones.

Solo 18 autos serán de la grilla de partida

Alpine, al límite con el auto de Colapinto tras apenas cinco carreras

Alpine cambió ayer por segunda vez esta temporada la batería de Franco Colapinto. Fue el problema que encontraron y por el que no pudo participar de la práctica libre.

Cada piloto tiene derecho a utilizar tres por temporada. A partir de entonces, se le impondrán penalizaciones de posiciones cada vez que se cambie (a menos que reutilicen una antigua).

Campeonato de Pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 80 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 51 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos 
  8. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos 
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos 
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
  12. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
  13. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos 
  14. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos 
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto 
  17. Alex Albon (Williams) – 1 punto
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Gasly, Albon, Bottas y Bearman arrancan desde el pitlane

La FIA confirmó que hubo cambios en la puesta a punto del Alpine de Gasly, el Williams de Albon, el Cadillac de Bottas y el Haas de Bearman. Todos largarán desde la zona de boxes esta carrera sprint.

Bearman había clasificado en P15, Gasly P19, Bottas P20 y Albon P21 para esta competencia.

Pierre Gasly y su versión del accidente

Pierre Gasly larga desde boxes.

El que llegó "tranqui", fue Hamilton

Primera sprint en Canadá

La de este sábado será la primera carrera sprint en el Circuito Gilles Villenueve. Y la tercera de la temporada. Una queja de los equipos fue tener tantos fines de semana sprint en el comienzo de la temporada con nuevo reglamento.

En cualquier caso, Kimi Antonelli ganó la sprint en China y Lando Norris la de Miami. Aunque en este circuito, George Russell viene de hacer pole y ganar el GP de 2025 y largará en pole position esta sprint. El gran candidato.

Colapinto, conforme con su qualy

Hubo que meterle huevo. Di cuatro vueltas en todo el día, así que no fue lo ideal. Una FP1 en la que no pude girar, una pista muy difícil, con mucho polvo, mucha tierra. Es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez. En dos vueltas, tener que hacer una qualy tan al límite. Lo sacamos adelante, maximicé lo que tenía y creo que hicimos un buen laburo.

Parrilla de salida de la carrera sprint

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Arvid Lindblad (VCARB)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Ollie Bearman (Haas)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Sergio Pérez (Cadillac)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Alex Albon (Williams)
  22. Liam Lawson (VCARB)

CARRERA SPRINT - DATOS TÉCNICOS

  • Vueltas: 23
  • Distancia de la vta:4,3 KM
  • Distancia total: 99 KM
  • Pole Position: George Russell (1:12.965)
  • Último ganador: Primera sprint en Canadá
  • Horario: 12:00hs (Canadá) / 13:00hs (Argentina)
  • TV: Fox Sports / Disney+
Germán Celsan
Germán Celsan
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