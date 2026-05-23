Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Canadá de la F1 2026 EN VIVO y ONLINE: Gasly largará desde boxes

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 este sábado. Seguí el minuto a minuto junto a BOLAVIP.

Luego de un viernes complicado, que lo vio quedarse fuera de la prueba libre por problemas mecánicos, Franco Colapinto logró clasificar en la posición 13 para la carrera sprint, y este sábado buscará adelantar hasta el Top 8 y sumar algún punto más para el campeonato mundial en el Gran Premio de Canadá.

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La carrera está pactada a 23 vueltas, comenzará a las 13:00hs en horario argentino y se podrá ver por Fox Sports en Argentina, y en Disney+ en toda Latinoamérica.