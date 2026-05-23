El Millonario conoció este sábado el equipo arbitral que impartirá justicia en su duelo ante Blooming, en el que buscará sellar su pasaje directo a los octavos de final del certamen continental.

Aunque todas las energías de River están enfocadas por estar horas en la búsqueda de coronar en el Torneo Apertura 2026, en la final ante Belgrano que se disputará este domingo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempres, conoció hoy quiénes serán los árbitros que dirigirán otra encuentro determinante en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ante Blooming, donde buscará asegurar la clasificación directa a octavos de final como líder de su grupo.

El árbitro principal designado por CONMEBOL para el encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo en el Estadio Monumental fue el peruano Roberto Pérez, que estará asistido por sus compatriotas Stephen Atoche y Alberth Alarcón como jueces de línea, mientras que Jordi Espinoza oficiará como cuarto árbitro.

El principal responsable del VAR será el paraguayo Ulises Mereles, con su compatriota Héctor Balbuena como AVAR. El ecuatoriano José Lara será el asesor de arbitraje y el peruano Víctor Carrillo el quality manager.

Roberto Pérez será árbitro principal en River vs. Blooming.

El Millonario llega al duelo del miércoles con dos puntos de ventaja sobre Caracas, que se medirá a Bragantino, con solo tres en disputa. Por esa razón, con una victoria asegurará el liderazgo y la clasificación directa a octavos de final.

Si empata, una victoria del equipo venezolano hará que la primera posición se decida por los enfrentamientos entre ambos, lo que también clasificará al Millonario, que se impuso tanto de local como de visitante. La derrota pondría muy complicado el escenario, porque la victoria de Caracas dejaría a River en la segunda posición y obligado a jugar Repechaje ante un tercero de la Copa Libertadores.

Publicidad

Los árbitros de los otros equipos argentinos

Palestino vs. Deportivo Riestra

Michael Espinoza (PER)

Leonar Soto (PER)

Enrique Pinto (PER)

Joel Alarcón (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

San Lorenzo vs. Recoleta

Carlos Ortegas (COL)

Sebastián Vela (COL)

Nataly Arteaga (COL)

Wilmar Roldán (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Racing vs. Independiente Petrolero

Augusto Aragón (ECU)

Ricardo Baren (ECU)

Mauricio Lozada (ECU)

Anthony Díaz (ECU)

VAR: Kevin Pazmiño (ECU)

Vasco Da Gama vs. Barracas Central

Esteban Ostojich (URU)

Martín Soppi (URU)

Horacio Ferreiro (URU)

Mathias De Armas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Tigre vs. Alianza Atlético

David Ojeda (PAR)

Milcíades Saldivar (PAR)

Esteban Testta (PAR)

Carlos Benítez (PAR)

VAR: Antonio García (URU)